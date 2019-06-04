Россия отказывается платить Украине за Крым: Москва подала в суд

Россия оспорила в Верховном суде Швейцарии решение международного арбитража о взыскании с нее в пользу "Укрнафты" 44,4 млн долларов компенсации за конфискацию имущества компании в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции РФ. "27 мая Россия подала в Верховный Суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний "Укрнафта", "Стабил" и других. 31 мая суд подтвердил получение заявлений", - говорится в сообщении.

В частности, еще в апреле 2014 года после аннексии полуострова Российской Федерацией незаконные вооруженные формирования государства-агрессора захватили административные помещения и 16 автозаправочных станций "Укрнафты".

Россия подала в суд

Отмечается, что в заявлениях об отмене Россия привела развернутые аргументы, которые якобы подтверждают неправомерность вынесенных арбитражными трибуналами решений.

"Во-первых, арбитры вынесли решения в пользу истцов, не установив, что полуостров Крым является суверенной территорией России. Тем не менее, Трибунал постановил, что Россия несет ответственность в соответствии с нормами двустороннего соглашения между Россией и Украиной. Во-вторых, инвестиции истцов были приобретены незаконным способом, в том числе через корпоративные захваты и незаконную приватизацию. Арбитражное решение, защищающее такого инвестора, не может быть признано и приведено в исполнение в странах с развитой системой права", - сообщили в Минюсте РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 апреля Арбитражный суд принял решение взыскать с Российской Федерации в пользу "Укрнафты" 44,4 млн долларов компенсации за конфискацию имущества компании в оккупированном Крыму.

При этом в России решение арбитража не в их пользу признать отказались. Минюст РФ заявил, что даже не получил соответствующего документа и что он был принят без необходимых на то полномочий.

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