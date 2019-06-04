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Россия отказывается платить Украине за Крым: Москва подала в суд

10.1тЧитать материал на украинском

Россия оспорила в Верховном суде Швейцарии решение международного арбитража о взыскании с нее в пользу "Укрнафты" 44,4 млн долларов компенсации за конфискацию имущества компании в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции РФ. "27 мая Россия подала в Верховный Суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний "Укрнафта", "Стабил" и других. 31 мая суд подтвердил получение заявлений", - говорится в сообщении.

В частности, еще в апреле 2014 года после аннексии полуострова Российской Федерацией незаконные вооруженные формирования государства-агрессора захватили административные помещения и 16 автозаправочных станций "Укрнафты".

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Россия подала в суд

Россия подала в суд

Отмечается, что в заявлениях об отмене Россия привела развернутые аргументы, которые якобы подтверждают неправомерность вынесенных арбитражными трибуналами решений.

"Во-первых, арбитры вынесли решения в пользу истцов, не установив, что полуостров Крым является суверенной территорией России. Тем не менее, Трибунал постановил, что Россия несет ответственность в соответствии с нормами двустороннего соглашения между Россией и Украиной. Во-вторых, инвестиции истцов были приобретены незаконным способом, в том числе через корпоративные захваты и незаконную приватизацию. Арбитражное решение, защищающее такого инвестора, не может быть признано и приведено в исполнение в странах с развитой системой права", - сообщили в Минюсте РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 апреля Арбитражный суд принял решение взыскать с Российской Федерации в пользу "Укрнафты" 44,4 млн долларов компенсации за конфискацию имущества компании в оккупированном Крыму.

При этом в России решение арбитража не в их пользу признать отказались. Минюст РФ заявил, что даже не получил соответствующего документа и что он был принят без необходимых на то полномочий.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Россия
Теги
РоссияУкрнафтаКрым
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Sladko Semen
Sladko Semen
за головок как обычно в стиле обоза)) РФ отказывается платить) А где слова "суд постановил..."
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Росия страна террорист окупант и Банкрот! Путин разорил россию и обокрал ее! Путин убил в боинге 298 человек и 80 из них ДЕТИ!
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Украина должна России больше $10 млрд. за оккупацию и разграбление Крыма, с 1991 по 2014 г.г., который Россия ей не передавала. Правом собственности России на Крым является манифест Екатерины II от 1783 года.
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