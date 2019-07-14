"Россия сменила сценарий": назван главный риск снятия блокады с Донбасса

России выгодно снятие экономической блокады Донбасса. Таким образом она может запустить механизм банкротства Украины.

Об этом предупредил в эфире ObozTV политик и дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины Роман Бессмертный.

"Это тот механизм, о котором Украину предупреждали. Особенно грузины и молдаване. Россия применяет такой сценарный план после того, как ей не удается продолжать горячий конфликт. Когда ситуация вроде бы стабилизируется, она переходит к механизму экономического банкротства", – рассказал Бессмертный.

По его словам, главные роли в этом сценарии отводятся созданию "серой зоны", контрабанде, сокрытию налогов, кражам имущества и юридических предприятий, махинациям с социальными программами и так далее.

"Блокада не появилась из ничего, – напомнил Бессмертный. – Она была следствием реакции на контрабанду. Сегодня уровень контрабанды в этой зоне вырос. Недавно Минский процесс зафиксировал, что более 90% финансовых операций, которые проводятся в зоне оккупации – это "серые" операции".

По данным Бессмертного, в текущем 2019 году зафиксированы поставки угля в Венгрию, Румынию, Польшу, Турцию.

"Это уже стало предметом обсуждения на мировом уровне. Оккупированная территория используется как территория контрабанды оружия, наркотиков, подакцизных товаров и т.д.", – подчеркнул дипломат.

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Он также обратил внимание, что Россия ежегодно вкладывает в оккупированные районы Донбасса 7 млрд долларов.

"И они должны понимать, что эти 7 млрд долларов – это финансирование убийства и терроризма. Во многих судебных решениях, которые принимались европейскими судами, России предъявлены претензии как государству, которое финансирует терроризм", – уточнил Бессмертный.

Таким образом, резюмировал он, снятие блокады с Донбасса поможет России "размыть" собственную ответственность и запустить механизм банкротства Украины.

Проверка на блокпосту. Скриншот видео ООС Facebook.com/pressjfo.news

Как сообщал OBOZREVATEL:

В начале июня на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду с оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, т.н. "Л/ДНР".

Позже спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик уточнил, что вопрос о снятии блокады подняли представители ОРДЛО и его поддержала делегация Российской Федерации.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского заявила, что глава государства считает возможным снять блокаду с Донбасса исключительно в случае возвращения региона в украинское правовое поле.

Вскоре Леонид Кучма уточнил, что в Украине вообще нет экономической блокады ОРДЛО, а есть лишь "временные ограничения по перевозке грузов".

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