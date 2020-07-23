Россия переплатила Украине за транзит газа

За 2020 год объем транзита российского газа через Украину составит 52-55 млрд кубометров при запланированных и обязательных к оплате 65 млрд.

Об этом заявил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, передают "РИА Новости". По его словам, прогноз основан на том, что "Газпром" в первом полугодии использовал 77% забронированных мощностей, прокачивая 150-152 млн кубометров в сутки.

Поскольку российская компания переводит средства за выкупленные мощности в полном объеме, то переплата за поставленное топливо составила 30%. До этого в операторе прогнозировали прокачку по итогам года в 55-57 млрд кубометров.

Согласно условиям нового соглашения, "Газпром" заплатит за поставки 65 млрд кубометров в 2020 году и 40 млрд – в следующие четыре года. В случае превышения объемов транзит пойдет по повышенному тарифу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Макогон заявил, что Украина в 2020 году транспортировала на 45% меньше газа, чем в 2019 году в связи со строительством российского газопровода "Турецкий поток". Так, было потеряно около 15 млрд кубометров газа-транзита.