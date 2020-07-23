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Россия переплатила Украине за транзит газа

Валентина Гембарская
Валентина Гембарская
Экономика
5,9 т.
Россия переплатила Украине за транзит газа

"Газпром" переплатил Украине за транзит газа.

За 2020 год объем транзита российского газа через Украину составит 52-55 млрд кубометров при запланированных и обязательных к оплате 65 млрд.

Об этом заявил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, передают "РИА Новости". По его словам, прогноз основан на том, что "Газпром" в первом полугодии использовал 77% забронированных мощностей, прокачивая 150-152 млн кубометров в сутки.

Поскольку российская компания переводит средства за выкупленные мощности в полном объеме, то переплата за поставленное топливо составила 30%. До этого в операторе прогнозировали прокачку по итогам года в 55-57 млрд кубометров.

Согласно условиям нового соглашения, "Газпром" заплатит за поставки 65 млрд кубометров в 2020 году и 40 млрд – в следующие четыре года. В случае превышения объемов транзит пойдет по повышенному тарифу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Макогон заявил, что Украина в 2020 году транспортировала на 45% меньше газа, чем в 2019 году в связи со строительством российского газопровода "Турецкий поток". Так, было потеряно около 15 млрд кубометров газа-транзита.

Украинатранзит газа
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