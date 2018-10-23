Россия ''отжала'': Украина собралась продать скандальное судно "Норд"

В Украине выставили на аукцион арестованное российское рыбацкое судно "Норд", которое задержали представители морской охраны Госпогранслужбы в украинских водах Азовского моря. Стартовая цена лота составит 1,6 млн гривен.

Как сообщается на сайте Министерства юстиции Украины, корабль выставлен на торги OpenMarket. Его продажей займется госпредприятие "СЕТАМ".

Отмечается, что судно построено в 1989 году в городе Азов, Ростовской области России. Его длина - 23,6 метра, а ширина - 6,5 м. Мощность главного двигателя - 165 кВт. Чистая вместимость - 32 т.

Судно "Норд"

"В связи с событиями в Крыму судно было буквально "отжато" Российской Федерацией. Оно было арестовано, возбуждено соответствующее уголовное производство и передано Агентству по розыску и менеджменту активов… Затраты на хранение и содержание являются слишком большими. В соответствии с Постановлением КМУ до момента решения о конфискации это судно будет реализовано. Средства от реализации пойдут на счет АРМА в государственном банке и будут ждать решения суда", - пояснил начальник юридического управления АРМА Андрей Потемкин.

Отмечается, что все желающие могут в течение 15 дней подавать заявки на данный лот, оплатить гарантийный взнос и участвовать в торгах. Сам аукцион состоится 7 ноября.

"Все личное имущество членов экипажа описано и будет передано им. В частности, мы могли увидеть ноутбук, одежду, документы на другие личные вещи. Все это осталось в том же виде, каким его покинули моряки", - пояснил представитель Уполномоченного ВРУ по правам человека в Южных регионах Александр Остапенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 марта корабль морской охраны Госпогранслужбы в украинских водах Азовского моря задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под российским флагом.

Позже двое членов экипажа судна тайно сбежали в Беларусь по поддельным российским паспортам, откуда, по данным российских СМИ, переправились в оккупированный Крым.