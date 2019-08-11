Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Россия "отжала" два завода на Донбассе: что теперь будет

3.6т Читать материал на украинском

В "ДНР" два завода, которые были захвачены в 2014 году террористами, перешли под контроль российских компаний.

Речь идет о Горловском мясокомбинате и харцызском канатном заводе "Силур", пишет "Восточный вариант".

Так, "Силур", который боевики объявили "государственным предприятием", перешел пд контроль российской фирмы ООО "РосЭкспоСнаб". В "республике" некоторые активисты эту ситуацию назвали рейдерским захватом и заявили, что все документы были изъяты вооруженными людьми из "Минходов ДНР".

Новости
Радости ''русского мира'': в ''ДНР'' начались серьезные проблемы на заводах

Завод "Силур"

Завод "Силур"

Восточный вариант

Официальные представители "ДНР" факт перехода завода в управление частной российской фирме подтвердили и пояснили такой шаг плохим экономическим состоянием завода, который работал с перебоями.

Россия "отжала" два завода на Донбассе: что теперь будет

Восточный вариант

Горловский мясокомбинат же был передан некоему российскому ООО "Профгарант". Примечательно, что про обе фирмы из РФ практически нет никакой информации.

Горловский мясокомбинат

Горловский мясокомбинат

Соцсети

На катастрофичность ситуации обратил внимание в своем Telegram-канале журналист Денис Казанский.

"Если раньше украинские предприятия там формально захватывались группировками сепаратистов и получали статус "государственных предприятий "Л/ДНР", то теперь к дележу захваченной украинской собственности открыто подключились российские компании", – отреагировал он.

По словам Казанского, это кардинально меняет дело, потому что отныне россияне уже не пытаются прикрываться "донецкими шахтерами и трактористами", а в открытую захватывают украинскую собственность на территории Украины.

"Это крайне важный факт, который нашим властям сейчас необходимо доносить до международной общественности. Захват украинских активов российским бизнесом - акт агрессии. Это не только нарушение Минских соглашений, но и повод для применения симметричных мер в отношении российского бизнеса в Украине", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в "ДНР" массово завозят дешевые контрабандные продукты питания и сигареты из России и Беларуси.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
ДНР Новости ДНР террористы "ДНР" Донбасс Новости Донбасса Производство
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
27
4
Смешно
3
Интересно
14
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...