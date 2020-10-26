Россия отправила в Германию судно для достройки 'Северного потока-2'

Российское судно "Академик Черский", которое должно достроить газопровод "Северный поток-2", покинуло порт Калининграда.

После трехнедельного пребывания в российском городе корабль отошел от места стоянки и движется на запад. Об этом свидетельствуют данные систем позиционирования морских судов Marine Traffic и Vesselfinder.

По состоянию на утро 26 октября "Академик Черский" полным ходом идет около Польши, мимо берегов Гданьска.

Пунктом назначения судна указан немецкий порт Мукран. В этой локации"Академик Черский" находился с мая по октябрь.

В порту находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока-2".

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

Работы по строительству "Северного потока-2" приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, которые вступили в силу в декабре 2019 года.

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