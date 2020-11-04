Россия отправила в Германию два судна, способных достроить 'Северный поток-2'

Два российских судна, способные достроить газопровод "Северный поток-2" – "Остап Шеремета" и "Артемис Оффшор" вышли из порта Калининград в Балтийское море и направляются к берегам Германии.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в морской отрасли региона.

"Портом назначение судна "Остап Шеремета", которое входит в состав ООО "Газпром флот", официально обозначен немецкий порт Мукран. В этот же порт идет и многофункциональное судно "Артемис Оффшор", оборудованное вертолетной площадкой и принадлежащее Морской спасательной службе Минтранса РФ", – рассказал собеседник агентства.

По его словам, в порт "Мукран" эти суда должны прибыть 5 ноября. Именно в этом немецком порту и на его рейде в настоящее время находятся российские суда, которые будут задействованы в завершении строительства газопровода "Северный поток-2".

Это трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский", а также специальные суда "Умка" и "Финвал".

"Академик Черский" покинул порт Калининграда 26 октября. 27 октября трубоукладчик прибыл в "Мукран".

В порту Мукран находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2". Там же находится склад труб будущего газопровода. В порту и на рейде концентрируются суда, которые примут участие в достройке газопровода.

"Северный поток-2" не строится с декабря 2019 года из-за американских санкций. В "Газпроме" заявляли, что построенный на 94% газопровод будет достроен российской стороной.

Ранее Госдепартамент США опубликовал разъяснение, в котором говорится, что под американские санкции будут попадать не только компании, предоставляющие суда для строительства "Северного потока-2", но и те, которые занимаются модернизацией судов, которые должны его достроить, устанавливают на них необходимое оборудование или финансируют эти процессы.

Это значит, что санкции могут быть введены против компаний, которые занимались или будут заниматься переоборудованием российского трубоукладочного судна "Академик Черский" или других судов, которые должны ему помогать в достройке газопровода.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

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