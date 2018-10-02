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МирСпорт

Россия откажется от доллара? У Путина дали ответ

1.5тЧитать материал на украинском

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ российской экономики от доллара — это очень "длительный и скрупулезный труд".

Он считает, что этот процесс не может быть краткосрочным, передает НТВ. "Это очень сложный процесс. Это процесс, который не может быть краткосрочным, он растянут по времени, поэтому это очень-очень длительный и скрупулезный труд", - заявил Песков.

При этом он напомнил, что ранее Владимир Путин говорил о необходимости сокращения использования доллара в международных расчетах, и отметил, что "тенденция к расширению объемов расчетов в национальных валютах" наблюдается уже сейчас на самых разных направлениях.

Новости
Может ли Россия отказаться от доллара США или это миф?
Россия откажется от доллара? У Путина дали ответ

Дмитрий Песков

ФАН

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 сентября глава одного из крупнейших российских банков ВТБ Андрей Костин заявил о необходимости отказа от доллара ускоренными темпами.

Сразу после этого в Кремле поспешили заявить, что таких планов у Москвы пока нету.

Персоны
Владимир ПутинДмитрий Песков
Место
Россия
Объекты
Россиядоллар
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Отказывайтесь от бакса, айфоном, компов и прочих "прелестей" пиндоссии и гейропы. Ватоботы, вы первые: выкидываете компы, планшеты и мобилки и больше не отсвечиваете в Интернете. Только в Чебураторе
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Чтоб установить доллар в качестве основной мировой валюты потребовалась Вторая мировая война, потом кидок половины мира с отказом от конвертации доллара и золота, а потом Холодная война. Так что быстро и силами одной страны доллара не подвинуть. Но тенденции есть,так что будем посмотреть...
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Скорее от мозгов, хотя это уже давно сделала.
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Инкогнито Назар, хрюкнул
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