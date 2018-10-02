Россия откажется от доллара? У Путина дали ответ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ российской экономики от доллара — это очень "длительный и скрупулезный труд".

Он считает, что этот процесс не может быть краткосрочным, передает НТВ. "Это очень сложный процесс. Это процесс, который не может быть краткосрочным, он растянут по времени, поэтому это очень-очень длительный и скрупулезный труд", - заявил Песков.

При этом он напомнил, что ранее Владимир Путин говорил о необходимости сокращения использования доллара в международных расчетах, и отметил, что "тенденция к расширению объемов расчетов в национальных валютах" наблюдается уже сейчас на самых разных направлениях.

Дмитрий Песков ФАН

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 сентября глава одного из крупнейших российских банков ВТБ Андрей Костин заявил о необходимости отказа от доллара ускоренными темпами.

Сразу после этого в Кремле поспешили заявить, что таких планов у Москвы пока нету.