Россия остановила газопровод Путина в обход Украины

Газопровод "Северный поток", идущий по дну Балтийского моря из РФ в Германию, полностью остановился до конца месяца.

Российский объект пройдет планово-предупредительный ремонт, сообщает "Интефракс".

В частности, до 31 июля проведут работы по техобслуживанию механических узлов оборудования и проверке систем автоматизации для обеспечения надежной работы обеих ниток газопровода в течение года.

При этом остановка магистрали точно совпала с трехсторонними переговорами по вопросам взаимодействия в газовой сфере между Украиной, Евросоюзом и Россией.

Основной повесткой переговоров станет обсуждение условий транзита газа через территорию Украины европейским потребителям.

По словам министра энергетики РФ Александра Новака, дата переговоров была определена сторонами с учетом насыщенного графика, а время ремонта магистрали было согласовано и обнародовано более чем год назад.

На остановку "Северного потока" отреагировал и "Нафтогаз". По словам представителей компании, украинская газотранспортная система, в отличии от российской, никогда не останавливала транзит из-за ремонта или техобслуживания.

"И снова украинская ГТС компенсирует европейским потребителям проблемы у россиян. Это неплохой ответ, чья ГТС надежнее, для участников трехсторонних (Украина-ЕС-Россия) переговоров", – пишет пресс-служба "Нафтогаза" в Twitter.

РФ знов призупинила роботу Північного потоку.І знову українська ГТС (яка ніколи не зупиняла транзит через ремонт або техобслуговування) компенсує європейським споживачам проблеми у росіян.Це непогана відповідь,чия ГТС надійніша, для учасників тристоронніх укр-євро-рос переговорів pic.twitter.com/HqNptptjtq — Нафтогаз України (@NaftogazUK) 17 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июля президент Петр Порошенко выразил надежду, что совместно с союзниками удастся остановить строительство "Северного потока-2". Президент США Дональд Трамп пообещал найти решение по этому вопросу, раскритиковав российский проект.