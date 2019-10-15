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15 октября • обновлено в 08:05
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Россия осталась без космического проекта из-за украинских ракет

1.7т Читать материал на украинском

Россия лишилась пусковой платформы проекта "Морской старт", которая проектировалась и использовалась для запусков украинско-российской ракеты Зенит-3SL.

Как пишет "Газета.ру", объект подготовили к отправке из США в Россию. Отмечается, что сама ракета производилась украинским конструкторским бюро "Южное", российская РКК "Энергия" производила для нее разгонный блок ДМ-SL.

До начала агрессии Москвы в Украине предприятия Роскосмоса производили около 80% компонентов для ракет "Зенит".

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"Морской старт"

"Морской старт"

РБК

К примеру, до 2014 по программе "Морской старт" было совершено более 30-ти успешных запусков космических аппаратов (в том числе, и тяжелых), на орбиту было выведено свыше 150 тонн полезной нагрузки.

Деятельность космодрома была заморожена в 2014 году, после чего в течение двух лет велись переговоры о продаже проекта.

Осенью 2016 года проект был продан российской группе S7.

Пока ни одна попытка найти замену украинским ракетам Зенит – 3SL успехом не увенчалась.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее западные СМИ написали, что крылатые ракеты SPEAR-EW европейских компаний Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) и Leonardo, смогут уничтожить средства противоракетной и противовоздушной обороны, в частности российские "Панцирь-С1" и С-400.

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Тема
Санкции против России
Место
Россия
Тег
Новости России
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