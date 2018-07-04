России предрекли дефолт: появилось пояснение

Россия не объявит дефолт, как это прогнозирует крупнейшая банковская холдинговая компания США Bank of America.

"Я не думаю, что Россию будет ожидать дефолт в силу того, что на сегодняшний момент они являются достаточно крупными экспортерами сырья, а сырье будет востребовано на рынке в любом случае", – сказал в комментарии OBOZREVATEL эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Тут же экономист напомнил, что даже при цене нефти год назад в 49 долл. за баррель, она не объявила дефолт, а цена за баррель сейчас выросла до 70 долл.

"Что касается прогнозов американцев, смотрите, я просто напомню, что в 1997 году были очень сильно перегреты рынки, тогда цены были фантастическими и тот же баррель стоил порядка 120-130 долл., тонна стали стоила больше 1000 долл., сейчас она на уровне 280 долл. То есть, таких событий, которые были в 1997 году, они вряд ли произойдут, потому что сейчас другие динамики рынка", – говорит он.

Пендзин утверждает, что мир существенно поменялся, и такие кризисов, как раньше, вряд ли будут.

"Просто посмотрим на прогнозы развития мировой экономики, прогнозы положительные, американская экономика демонстрирует рост, европейская экономика демонстрирует рост, при чем, неплохой рост. Я не вижу там стагнации, я не вижу, чтобы были серьезные проблемы. Рынок акций не перегрет. Не думаю, что будут какие-то серьезные в ближайшее время проблемы, связанные с экономикой", – пояснил он.

Но, все же есть один фактор, который может ухудшить экономическую ситуацию в мире.

"Другое дело, если будут серьезные вооруженные конфликты, тогда да, вполне возможны какие-то проблемы. Но, вопрос с Северной Корее вроде как решен, с Сирией вопрос решается, а украинский конфликт потихоньку переползает в замороженный. Поэтому, я не считаю, что в ближайшее время будут какие-то экономические трагедии", – резюмировал он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не стал бы вступать в дискуссию с аналитиками, которые предупредили о масштабном кризисе в РФ.