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Россия обрушила мировые цены на нефть: что произошло

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Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 2 сентября, упали в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 58,96 доллара за баррель, что на 0,5% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизился на 0,05% – до 55,07 доллара за баррель.

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Котировки Brent упали

Котировки Brent упали

ICE Futures

Котировки WTI упали

Котировки WTI упали

ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals упала на 0,5% до 56,68 доллара за баррель.

Котировки Urals упали

Котировки Urals упали

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В частности, глава Минэнерго России Александр Новак признал, что в августе страна сократила добычу сырья меньше, чем планировала, сообщает "Интерфакс".

Согласно договоренностям ОПЕК+, Москва должна сократить добычу на 228 тыс. баррелей в сутки, до 11,17 млн б/с и сохранять этот уровень в течение действия соглашения.

Однако в августе Россия увеличила добычу нефти до 11,3 млн б/с, недовыполнив сделку на 56%.

"Поскольку Россия отступает от соглашения, вполне вероятно, что трейдеры больше не будут полностью доверять сделке ОПЕК+", – сообщил аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

"В то же время стоит отметить, что месяцем ранее сокращение добычи Россией было более существенным, чем требовало соглашение", – резюмировал он.

Цены на нефть упали​​​​​

Цены на нефть упали​​​​​

Как сообщал OBOZREVATEL, обвал цен на сырье с начала августа достиг 10%.

Падение стоимости нефти вызвано общей негативной тенденцией на мировых финансовых рынках в связи с ухудшением торговых отношений между Соединенными Штатами и Китаем.

В частности, Вашингтон допустил возможность введения новых пошлин на импорт китайских товаров, на что Пекин ответил снижением курса национальной валюты.

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Тема
Мировые цены на нефть
Место
Украина
Теги
нефть Организация экспортеров нефти (ОПЕК) Новости России
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