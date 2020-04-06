Россия, невзирая на угрозы, начала поставки нефти в Беларусь

Российская компания "Транснефть" в понедельник, 6 апреля, начала поставки нефти в Беларусь.

Об этом сообщил советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин, передает "Интерфакс". Он также добавил, что в Новороссийске 5 апреля с 14:10 начался шторм, который повлиял на доставку нефти.

"Стоявшие на наливе танкеры были отгружены и ушли, новые позиции не швартуются, в ожидании окончания шторма, прогнозируемого на вечер, стоят на рейде", - уточнил собеседник.

По его информации, в остальных портах присутствия "Транснефти" погода рабочая. Прием нефти в систему и поставки на НПЗ идут по действующему плану.

В концерне "Белнефтехим" подтвердили возобновление поставок нефти из РФ. "Поставки на белорусские НПЗ по системе нефтепроводов в соответствии с маршрутными поручениями подтверждаем", – отметили в пресс-службе концерна.

Ранее "Роснефть" и белорусские НПЗ подписали контракты на поставку нефти в Беларусь. "Поставки будут осуществляться на условиях, о которых компания сообщала ранее – то есть с премией $5 за тонну", - подчеркнули в "Роснефти".

В двусторонних отношениях Беларуси и России одной из основных проблем являлось отсутствие с 1 января контрактов на поставку нефти из РФ на белорусские НПЗ, один из которых частично принадлежит двум российским нефтяным компаниям – "Роснефти" и "Газпром нефти". Беларусь с конца 2019 года вела переговоры с крупными российскими нефтяными компаниями об условиях поставки нефти на белорусские НПЗ.

Нефть

Небольшие поставки осуществляли в основном структуры бизнесмена Михаила Гуцериева. В этой ситуации республика начала альтернативный импорт нефти – через порт Клайпеды по железной дороге на НПЗ "Нафтан" и через порт Одессы на Мозырский НПЗ по нефтепроводам Одесса-Броды/Броды-Мозырь.

Сначала российские компании не могли договориться с белорусской стороной о цене поставок нефти на белорусские НПЗ, затем - о доступе грузоотправителей к данному направлению. Позже министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что российские компании снизили премию при поставках нефти в Белоруссию с $12 до $5 за тонну.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 апреля премьер-министр Сергей Румас заявил, что Беларусь рассчитывает получить в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!