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Россия неожиданно потребовала от Украины миллионы: за что

2.3т Читать материал на украинском

МИД России заявило, что задолженность Украины перед СНГ превысила 300 млн рублей (117,7 млн грн).

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на слова представителя ведомства. Свой долевой взнос в единый бюджет органов СНГ Украина перестала выплачивать еще с 2014 года. Порядок погашения суммы в случае возвращения страны в работу объединения пока не определен.

В МИД подчеркнули, что Украина де-юре остается полноценным участником СНГ, несмотря на неоднократные заявления Киева о намерении разорвать отношения, никаких официальных уведомлений о выходе из Содружества в Исполком СНГ не поступало.

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Россия неожиданно потребовала от Украины миллионы: за что

Издание отмечает, что вопрос о продолжении работы в СНГ полностью зависит от политической воли новых украинских властей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Россия
Теги
Украина Россия СНГ
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филипп филипыч
филипп филипыч
вот она старая власть. орать все горазды а как до ходит до дела то никаких действий не происходит
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Хмельницкий Данил
Хмельницкий Данил
Я думаю можно сказать ,пошли нах...й!
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Да там и процентики еще капают с трех лярдов по облигациям.
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