Россия неожиданно потребовала от Украины миллионы: за что

МИД России заявило, что задолженность Украины перед СНГ превысила 300 млн рублей (117,7 млн грн).

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на слова представителя ведомства. Свой долевой взнос в единый бюджет органов СНГ Украина перестала выплачивать еще с 2014 года. Порядок погашения суммы в случае возвращения страны в работу объединения пока не определен.

В МИД подчеркнули, что Украина де-юре остается полноценным участником СНГ, несмотря на неоднократные заявления Киева о намерении разорвать отношения, никаких официальных уведомлений о выходе из Содружества в Исполком СНГ не поступало.

Издание отмечает, что вопрос о продолжении работы в СНГ полностью зависит от политической воли новых украинских властей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2018 году пятый президент Петр Порошенко поручил Кабинету министров подготовить предложения по прекращению участия Украины в уставных органах СНГ.

В январе 2019 года Украина вышла из трех соглашений по СНГ.

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