"Россия не будет просить": Медведев жестко ответил Западу на санкции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва не будет первой просить Запад отменить санкции.

"Понимаете, какая штука, действительно, эти ограничения ввели не мы. Мы точно не будем говорить: "Давайте, ребят, что-то ослабим, давайте мы что-то поотменяем, может быть, и вы пойдете нам навстречу", – отметил Медведев, передают "РИА Новости".

По его словам, это неправильно и с точки зрения переговорной этики, и с точки зрения ответственности за результат.

"Но мы слышим, что говорят нам представители отдельных стран. И если, допустим, руководство Европейской комиссии, если говорить о Евросоюзе, или какие-то другие страны, которые тоже находятся в списке, созреют для того, чтобы эти санкции отменить, мы, естественно, будем смотреть на наши ответные меры", – резюмировал премьер-министр России.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва не будет первой просить Запад отменить санкции

Напомним, 29 декабря 2018 года вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против России на полгода, до 31 июля 2019-го.

Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

Также против России действуют такие ограничения:

ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

запрет на экспорт и импорт оружия;

запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 сентября Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза согласовал решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в РФ за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

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