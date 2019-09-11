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11 сентября • обновлено в 22:25
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"Россия не будет просить": Медведев жестко ответил Западу на санкции

5.1т Читать материал на украинском

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва не будет первой просить Запад отменить санкции.

"Понимаете, какая штука, действительно, эти ограничения ввели не мы. Мы точно не будем говорить: "Давайте, ребят, что-то ослабим, давайте мы что-то поотменяем, может быть, и вы пойдете нам навстречу", – отметил Медведев, передают "РИА Новости".

По его словам, это неправильно и с точки зрения переговорной этики, и с точки зрения ответственности за результат.

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"Но мы слышим, что говорят нам представители отдельных стран. И если, допустим, руководство Европейской комиссии, если говорить о Евросоюзе, или какие-то другие страны, которые тоже находятся в списке, созреют для того, чтобы эти санкции отменить, мы, естественно, будем смотреть на наши ответные меры", – резюмировал премьер-министр России.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва не будет первой просить Запад отменить санкции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва не будет первой просить Запад отменить санкции

Напомним, 29 декабря 2018 года вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против России на полгода, до 31 июля 2019-го.

Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

"Россия не будет просить": Медведев жестко ответил Западу на санкции

Также против России действуют такие ограничения:

  • ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

  • запрет на экспорт и импорт оружия;

  • запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

  • ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 сентября Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза согласовал решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в РФ за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

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Тема
Санкции против России
Персона
Дмитрий Медведев
Место
Россия
Тег
санкции
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Валевич Борис
Валевич Борис
что то Димка расперделся - наверное в очередной раз ему отказали на Западе
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
никаких санкций нет и небыло пока трамп у руля и является агентом путина!эксперты считают что при введении секторальных санкций росия продержится от 3 месяцев до 1 года при условии что ее экономика будет на уровне гондураса -финансовые аналитики и экономисты
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Кожедуб ruslan, Ваша экономика и без санкций загнется через 2-3 года, когда настанет время платить по счетам.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "Медведев жестко ответил". Медведев и "жестко"? Обоз, ты ли это?
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