Россия назначила постоянного торгпреда в Украине впервые с 2012 года

Россия впервые с 2012 года назначила постоянного торгового представителя в Украине.

В частности, торгпредом выбрали Андрея Бабко, который с 2013 года занимал должность российского торгового представителя в Армении. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

Должность торгпреда РФ в Украине была вакантной с февраля 2012 года, когда предыдущий представитель Сергей Иванов вышел на пенсию.

С тех пор обязанности торгового представителя исполнял Сергей Соломин.

Бабко родился в 1958 году в Амурской области. В 1980 году он окончил Дальневосточный государственный университет по специальности "востоковед-филолог", в 2005 году получил юридическое образование.

В 1997 году Бабко работал заместителем председателя Приморской торгово-промышленной палаты по внешним связям, с 2005 по 2011 год занимал пост заместителя торгпреда РФ в КНР.

Торгпредом выбрали Андрея Бабко, который с 2013 года занимал должность российского торгового представителя в Армении

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