Россия назначила постоянного торгпреда в Украине впервые с 2012 года

Россия впервые с 2012 года назначила постоянного торгового представителя в Украине.
В частности, торгпредом выбрали Андрея Бабко, который с 2013 года занимал должность российского торгового представителя в Армении. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.
Должность торгпреда РФ в Украине была вакантной с февраля 2012 года, когда предыдущий представитель Сергей Иванов вышел на пенсию.
С тех пор обязанности торгового представителя исполнял Сергей Соломин.
Бабко родился в 1958 году в Амурской области. В 1980 году он окончил Дальневосточный государственный университет по специальности "востоковед-филолог", в 2005 году получил юридическое образование.
В 1997 году Бабко работал заместителем председателя Приморской торгово-промышленной палаты по внешним связям, с 2005 по 2011 год занимал пост заместителя торгпреда РФ в КНР.
Торгпредом выбрали Андрея Бабко, который с 2013 года занимал должность российского торгового представителя в Армении
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кабинет министров продлил до 31 декабря 2019 года действие эмбарго на импорт ряда товаров из России и ввозной пошлины в отношении других российских товаров.
Еще с 2016 года, согласно решению правительства, ко всем российским товарам применяются ставки ввозной пошлины, установленные таможенным тарифом. При этом также отменяется режим свободной торговли с Россией.
После введения Россией продовольственного эмбарго для украинских товаров Кабмин Украины также утвердил торговые контрмеры. В частности, правительство запретило поставки российских продуктов питания, а также ряда других товаров, суммарная стоимость импорта которых соответствует стоимости запрещенного РФ украинского экспорта.
27 декабря Кабинет министров запретил ввоз в Украину крахмала и глюкозы из Российской Федерации.
25 декабря РФ расширила список санкций против более чем 200 физических и юридических лиц Украины. Согласно документу, всего в санкционном списке теперь – 567 физических и 75 юридических лиц, ранее в списке было 322 гражданина Украины и 68 компаний. Москва объяснила свое решение реакцией на действия Киева в Керченском проливе.
В ответ на это Совет национальной безопасности и обороны Украины 26 декабря ввел дополнительные санкции против России.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кабинет министров продлил до 31 декабря 2019 года действие эмбарго на импорт ряда товаров из России и ввозной пошлины в отношении других российских товаров.
Еще с 2016 года, согласно решению правительства, ко всем российским товарам применяются ставки ввозной пошлины, установленные таможенным тарифом. При этом также отменяется режим свободной торговли с Россией.
После введения Россией продовольственного эмбарго для украинских товаров Кабмин Украины также утвердил торговые контрмеры. В частности, правительство запретило поставки российских продуктов питания, а также ряда других товаров, суммарная стоимость импорта которых соответствует стоимости запрещенного РФ украинского экспорта.
27 декабря Кабинет министров запретил ввоз в Украину крахмала и глюкозы из Российской Федерации.
25 декабря РФ расширила список санкций против более чем 200 физических и юридических лиц Украины. Согласно документу, всего в санкционном списке теперь – 567 физических и 75 юридических лиц, ранее в списке было 322 гражданина Украины и 68 компаний. Москва объяснила свое решение реакцией на действия Киева в Керченском проливе.
В ответ на это Совет национальной безопасности и обороны Украины 26 декабря ввел дополнительные санкции против России.
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