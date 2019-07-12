Россия напечатала деньги для друга Путина в Сирии: как выглядят

Российская Федерация напечатала для режима президента Сирии Башара Асада новые банкноты.

Производством купюр занимается российское акционерное общество "Гознак", сообщает News.ru.

Первый контракт на печать денег был заключен между сторонами в 2012 году.

Тогда же посол Сирии в России Рияд Хаддад подтвердил, что Москва начала печатать для Дамаска банкноты.

По его словам, новые купюры заменили устаревшую валюту и были направлены на погашение заработных плат и другие государственные расходы.

Российская Федерация напечатала для режима президента Сирии Башара Асада новые банкноты News.ru

Российская Федерация напечатала для режима президента Сирии Башара Асада новые банкноты News.ru

Как писал OBOZREVATEL, главной причиной участия России в сирийской войне является финансовая прибыль. Все иные краткосрочные перспективы в этой стране Кремль уже достиг.

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