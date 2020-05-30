Россия напечатала $1 миллиард фальшивой валюты – Госдеп США

Дарья Дурова Экономика 23:57, 30.05.2020

В Мальте конфисковали фальшивые ливийские динары на общую сумму 1,1 миллиарда долларов США, которые были напечатаны государственной российской компанией "Гознак".

Об этом сообщила пресс-служба Госдепа США. Подчеркивается, что приток фальшивой валюты, к которому причастна РФ, дестабилизирует экономику Ливии.

Госдеп отметил, что валюта предназначалась для "незаконной параллельной группировки", которая не является легитимной властью в стране. В заявлении также говорится, что единственным законным учреждением, которое может распоряжаться валютой в Ливии, является Центральный банк в Триполи, где действует международно признанное Правительство национального единства Фаиза Сараджа.

"Этот инцидент еще раз подчеркивает, что Россия должна прекратить свои преступления и дестабилизирующие действия в Ливии", – сказано в сообщении.

В Вашингтоне подтвердили решимость сотрудничать с ООН и зарубежными партнерами для пресечения деятельности, которая "подрывает суверенитет и стабильность" Ливии.

В свою очередь, российский МИД заявил, что в Ливии сейчас "фактическое двоевластие", поэтому там действуют два центральных банка: один в Триполи, а другой – в городе Бенгази, который контролируется Ливийской национальной армией во главе с генералом Халифой Хафтаром.

Ведомство таким образом подтвердило, что "Гознак" действительно печатал ливийские динары. Незаконной эту деятельность в МИД РФ не считают.

Иллюстрация
РБК

Как писал OBOZREVATEL, ранее спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что США якобы пытаются дискредитировать Россию и ее президента Владимира Путина, чтобы сделать страну "как можно слабее, а затем расчленить".

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