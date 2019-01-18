Россия нанесла удар по Беларуси: МВФ предупредил о последствиях для экономики

Среднесрочный рост экономики Беларуси может упасть ниже 2%, если Россия не выплатит компенсацию за убытки, вызванные новой российской системой налогов.

Одновременно с замедлением роста экономики Беларуси дефициты бюджета и счета текущих операций превысят прогнозируемые значения, говорится на сайте Международного валютного фонда.

В том случае, если Россия предоставит полную компенсацию за убытки, вызванные новой системой налогов на энергоресурсы (так называемый "налоговый маневр"), то рост ВВП Беларуси составит 2%.

"Среднесрочные перспективы в отсутствие решительных структурных реформ ограничены, на них сказываются неблагоприятные демографические факторы и слабый рост производительности", – резюмировали в МВФ.

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия приняла решения совершить налоговый маневр в нефтяной сфере – за пять лет снизить до нуля экспортные пошлины и за три года пропорционально увеличить налоговую нагрузку добычи полезных ископаемых.

В результате нефть, поставлявшаяся прежде в Беларусь по внутрироссийским ценам, будет продаваться по более высоким мировым. Также Минск лишится части экспортной пошлины от перепродажи российской нефти в Европу.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся