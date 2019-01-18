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/Новости экономики

Россия нанесла удар по Беларуси: МВФ предупредил о последствиях для экономики

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Среднесрочный рост экономики Беларуси может упасть ниже 2%, если Россия не выплатит компенсацию за убытки, вызванные новой российской системой налогов.

Одновременно с замедлением роста экономики Беларуси дефициты бюджета и счета текущих операций превысят прогнозируемые значения, говорится на сайте Международного валютного фонда.

В том случае, если Россия предоставит полную компенсацию за убытки, вызванные новой системой налогов на энергоресурсы (так называемый "налоговый маневр"), то рост ВВП Беларуси составит 2%.

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"Среднесрочные перспективы в отсутствие решительных структурных реформ ограничены, на них сказываются неблагоприятные демографические факторы и слабый рост производительности", – резюмировали в МВФ.

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия приняла решения совершить налоговый маневр в нефтяной сфере – за пять лет снизить до нуля экспортные пошлины и за три года пропорционально увеличить налоговую нагрузку добычи полезных ископаемых.

В результате нефть, поставлявшаяся прежде в Беларусь по внутрироссийским ценам, будет продаваться по более высоким мировым. Также Минск лишится части экспортной пошлины от перепродажи российской нефти в Европу.

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Место
Беларусь
Тег
МВФ
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
ВВП упадет это плохо. Но лучше чем хахлы ВВП ростет и но и ростут долги. Белорусия брать траншеи в МВФ брать не будет для этого есть Украина не доить можно постоянно
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Кацапы молодцы, русские своих не бросают, наконец-то белорусы прочувствовали братскую помощь РФии
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
МВФ предупредил о последствиях для экономики.... кредиты свои не предложила? украинцы вон как разбогатели))))))))
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