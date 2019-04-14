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Россия нанесла "удар" по Беларуси из-за "дерзости" Лукашенко: что случилось

12.1тЧитать материал на украинском

В России с 12 апреля вступил в силу запрет Россельхознадзора на поставку яблок и груш из Беларуси. Это – одна из ответных мер на озвученное незадолго до этого требование Минска повысить стоимость транзита российской нефти по своей территории.

Российские пропагандистские СМИ не скрывают, что это – мелкая месть за нефтяной демарш президента Беларуси Александра Лукашенко. В частности, "МК" пишет, что Минск могут лишить кредитных средств.

"Потери Москвы окажутся менее заметными. Да, наша страна остается крупнейшим мировым покупателем свежих яблок. По оценке Минсельхоза, уровень самообеспечения эти фруктами у нас составляет не более 25%", – говорится в статье.

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Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

"Капитал"

При этом, отмечают в РФ, с поставками российской нефти по территории Беларуси несколько сложнее. "Увеличение тарифа на транзит может повысить затраты российской стороны $700 млн в год. Однако тогда под вопрос может быть поставлено выделение Москвой новых кредитов Минску — последний транш на $600 млн был согласован в начале апреля", – пригрозили в Москве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко и Путин устроили жаркий спор на заседании саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге. Президент Беларуси обратил внимание на разные условия для потребителей газа: для беларусов топливо стоит 130 долларов за тысячу кубометров, а для россиян – 70 долларов (в соседней Смоленской области).

Также Россия сорвала договоренности с Беларусью по нефти, отказавшись выплачивать Минску компенсацию за проведение в РФ налогового маневра в нефтяной отрасли. По словам Лукашенко, из-за этого его страна потеряет в ближайшие годы около 10,5 млрд долларов.

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Персоны
Владимир ПутинАлександр Лукашенко
Место
Беларусь
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Московский дурдом уже переходит в новую фазу обострения , Лукашенко держись , не дай этим хищникам поглотить Беларусь
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