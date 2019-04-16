|Экономика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Россия нанесла новый удар по Беларуси: что известно

2.2тЧитать материал на украинском

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ потребовала проверить 36 белорусских компаний, которые осуществляют незаконные поставки своей продукции в Россию.

С соответствующим требованием российское ведомство обратилось к Федеральной налоговой службе, говорится на официальном сайте Россельхознадзора.

По информации российского ведомства, 36 компаний из Беларуси поставляли продукцию в Россию, используя схему "ложного транзита" в Казахстан и Кыргызстан.

Новости
Путин бросил Лукашенко подачку на погашение старых долгов перед Россией

"Согласно действующим правилам, в случаях перегрузки транзитных товаров, ветеринарная служба Беларуси обязана информировать об этом Россельхознадзор, чего сделано не было. Соответственно, транзит невозможно признать законным", – говорится в сообщении.

Кроме того, Россельхознадзор намерен провести собственное расследование всей цепи передвижения белорусской продукции. По результатам мероприятий будут приняты соответствующие меры.

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору России заявили, что постоянно сталкиваются с попытками ввоза на российскую территорию через Беларусь плодоовощной продукции с недостоверными сведениями о стране ее происхождения.

В связи с этим Минск прекратил сертификацию плодоовощной "санкционной" продукции, которая поступала из других государств, и которая предназначалась для дальнейших поставок Москве.

Из-за запрета на ввоз из Беларуси в России возник дефицит салата романо, который используется при приготовлении салата "Цезарь".

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
1
10
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Наконец то догадались что Беларусь не может выращивать тропические фрукты, выдавливать мидии и креветки, не прошло и пяти лет как это стало ясно! А вообще с таких вещей начиналась война с Украиной. То сыр не такой пластмассовый как надо, то шоколад слишком шоколадный, то еще что-то...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Экономика Белоруси, в случае кацапских рамсов по блокаде продуктов, пострадает, но белорусы будут питаться качественной, вкусной едой, а что будет жрать цапьё, вопрос риторический.... Мох, ягель, по праздникам репа.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
2 из 3 ответов | показать все
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Poroshenko Petro, В связи с отсутствием ума у этого животного, а вместо него, присутствии в изобилии рефлексов МАНДАйнутой твари, оно не ответит на данный вопрос.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
вованов вован
вованов вован
Poroshenko Petro, они будут питаться креветками и палтусами из морей РБ, лососями из чистых горных тамошних рек, типа Припяти, да плодами аклиматизированными экзотическими в садах Беларуси и еще даже делиться с братской Украиной, и даже в качества передачи опыта станут обмениваться лучшими в мире сортами пальмового сыра.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения