Россия нанесла новый удар по Беларуси: что известно

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ потребовала проверить 36 белорусских компаний, которые осуществляют незаконные поставки своей продукции в Россию.

С соответствующим требованием российское ведомство обратилось к Федеральной налоговой службе, говорится на официальном сайте Россельхознадзора.

По информации российского ведомства, 36 компаний из Беларуси поставляли продукцию в Россию, используя схему "ложного транзита" в Казахстан и Кыргызстан.

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"Согласно действующим правилам, в случаях перегрузки транзитных товаров, ветеринарная служба Беларуси обязана информировать об этом Россельхознадзор, чего сделано не было. Соответственно, транзит невозможно признать законным", – говорится в сообщении.

Кроме того, Россельхознадзор намерен провести собственное расследование всей цепи передвижения белорусской продукции. По результатам мероприятий будут приняты соответствующие меры.

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору России заявили, что постоянно сталкиваются с попытками ввоза на российскую территорию через Беларусь плодоовощной продукции с недостоверными сведениями о стране ее происхождения.

В связи с этим Минск прекратил сертификацию плодоовощной "санкционной" продукции, которая поступала из других государств, и которая предназначалась для дальнейших поставок Москве.

Из-за запрета на ввоз из Беларуси в России возник дефицит салата романо, который используется при приготовлении салата "Цезарь".

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