В России начнут продавать альтернативное растительное мясо производства американской компании Beyond Meat.

Упаковка с двумя котлетами общей массой 227 граммов будет стоить 750 рублей (290 гривен), сообщает "Интерфакс".

Таким образом, килограмм вегетарианского мяса обойдется в сумму более 3000 рублей (1200 гривен).

При этом обычное мясо из Соединенных Штатов находится под антисанкциями.

Beyond Meat была создана в 2009 году Итаном Брауном. Среди инвесторов компании - основатель Microsoft Билл Гейтс, актер Леонардо Ди Каприо, бывший гендиректор McDonalds Дон Томпсон.

В 2019 году компания провела IPO (первая публичная продажа акций акционерного общества) и привлекла 240 млн долларов.

Альтернативное мясо компания производит из горохового белка, воды, рапсового масла.

Недавно в Beyond Meat также начали использовать муку из сверчков, отходы от какао-бобов и коноплю.

В России начнут продавать альтернативное растительное мясо производства американской компании Beyond Meat

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее так называемый постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что оккупированный полуостров получил первые поставки фруктов и ягод из Сирии.

Однако, по его словам, для постоянного импорта сирийских субтропических фруктов, овощей и ягод нужно наладить стабильную систему перевозок.

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