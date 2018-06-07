Россия начала массово вывозить уголь из "Л/ДНР" - ИС

Россия значительно увеличила объемы вывоза каменного угля с оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей за первые месяцы 2018 года.

Как сообщил в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук, об этом свидетельствуют данные Южного управления Федеральной таможенной службы РФ по Ростовской области.

Эксперт пояснил, что, в частности, если в 2017 году вывоз угля из ОРДЛО в Ростовскую область составлял 1 595 625 тонн на сумму $63,140 млн, что составляло $54,7 за 1 тонну угля, то только за 1 квартал 2018 года в РФ поставлено 747 103 тонн на сумму $25,81 млн ($34,54 за 1 тонну угля).

"Данные показатели свидетельствуют, что в 1 квартале нынешнего года в Ростовскую область поставлено практически 50% от объема поставок угля за весь 2017 год", – подчеркнул он.

При этом, по словам Тымчука, если за первые два месяца 2018 года из ОРДЛО в Ростовскую область фактически было вывезено 27% от общих показателей за 2017 год, или 77,5% от 2016 года, то уже в марте поставки угля возросли до уровня 46,8% от общих показателей за 2017 год, или 132% от 2016 года.

Отмечается, что объемы вывоза каменного угля из Донбасса в Ростовскую область в 2016 году составили 562 399 тонн на сумму $25,251 млн, по цене $45 за тонну. В 2017 соответственно - 1 595 625 тонн на сумму $63,14 млн с ценой $54,7 за тонну. В 1 квартале 2018 года – 747 103 тонны на сумму $25,81 млн с ценой $34,54 за тонну.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Россия увеличила поставки газа на оккупированный Донбасс.