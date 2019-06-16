Россия может "взломать" энергосеть США: Вашингтон забил тревогу

Американская энергосеть уязвима не только для природных катаклизмов, но и для посягательств злоумышленников – включая российских хакеров.

"Если путинский режим ударит по нашей энергосети, он выведет из строя в придачу и американскую экономику", – пишет внештатный обозреватель Forbes Кен Сильверстин, передает InoTV.

По его словам, для защиты энергосети необходимо сформировать передовые методы работы, внедрить лучшие доступные технологии и принять законы, которые помогут отразить возможные атаки.

Среди наиболее очевидных путей решения проблемы журналист называет закрытие доступа сторонним подрядчикам к системам дистанционного управления элементами энергосети, создание запасов наиболее важных запчастей, а также плавный переход к более "распределенному" типу электросетей.

"Блэкауты могут нанести серьезнейший урон американской экономике... Чтобы успешно обезопасить американскую инфраструктуру, федеральным властям США следует работать на упреждение и предпринимать куда больше, чем делается для защиты наших выборов и нашей демократии", – резюмировал Сильверстин.

Американская энергосеть уязвима для посягательств злоумышленников

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее директор Национальной разведки США Дэн Коутс предупреждал, что российские хакеры готовят масштабную кибератаку против его страны.

По словам Коутса, система мигала красным цветом так же, как это было накануне терактов 11 сентября 2001 года.

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