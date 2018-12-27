Россия "кинула" Беларусь: как поссорились "братские народы" и что будет с бензином

Россия отказалась компенсировать потери Беларуси в размере около $10 млрд из-за ведения новой налоговой политики, что в результате может отобразится и на ценах на бензин в Украине.

Как говорится в материале OBOZREVATEL, в РФ уже заявили о том, что "братское государство" потеряло доверие, в то время как президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил "партнеров" в нарушении договоренностей.

А учитывая, что Беларусь – главный поставщик бензина в Украину, ситуация может повлиять и на цены на украинских автозаправках. "Последние годы увеличились поставки бензинов и ДТ с белорусских НПЗ в Украину. За счет уменьшения скидки на нефть это может привести постепенному, растянутому на 6 лет увеличению цены на белорусские поставки в Украину, но в то же время, этот потенциальный рост цен может быть нивелирован снижением мировых цен на саму нефть", – поясняет аналитик Вадим Иосуб.

Беларусь и Россия

"И мне лично, и правительство это не отрицало, было жестко обещано: "Мы (Россия) никогда не пойдем на ухудшение экономической ситуации в Беларуси, и мы компенсируем потери от налогового маневра". Это были обещания. Мы понимали и готовы были вести переговоры", — заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании правительства.

Российские чиновники якобы уверяли партнеров, что "потери для Беларуси действительно высокие и готовы компенсировать из бюджета". В результате те переговоры, которые должны были закончится в этом году, сорваны. Будут ли компенсированы потери – неизвестно.

Также не приняли решение, что будет с тарифом на газ. По словам Лукашенко, на 2019 год соглашение есть, а с 2020-го цена на газ может быть "в два раза дороже, чем для России".

Напомним, Россия приняла решения совершить налоговый маневр в нефтяной сфере – за пять лет снизить до нуля экспортные пошлины и за три года пропорционально увеличить налоговую нагрузку добычу полезных ископаемых. В результате значительно вырастут цены на нефть.

Как пояснили OBOZREVATEL в Альпари, маневр в РФ без компенсации обойдется бюджету Беларуси в 2019 году потерями в $300 млн, и каждый год эти потери будут расти еще на $300 млн: $600 млн в 2020 году, $900 млн в 2021 году и т.д. Потери бюджета возникают из-за сокращения экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты.