Россия изменит Налоговый кодекс, чтобы выдать кредит Беларуси

Россия специально внесет правки в Налоговый кодекс, чтобы предоставить Беларуси кредиты в размере 1,5 миллиардов долларов.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министра финансов России Антона Силуанова. Изменения понадобятся, поскольку кредит является межгосударственным – Россия должна внести Беларусь в список стран, которым может выдавать такие кредиты.

"Такие поправки подготовлены в Бюджетный кодекс. Как только они будут приняты, мы начнем работу по предоставлению межгосударственного кредита", – пояснил Силуанов.

Кредит Беларуси собираются предоставить двумя траншами в 2020 и 2021 году. Еще 500 миллионов долларов предоставит Евразийский фонд стабилизации и развития.

Кредит EФСР будет предоставлен в долларах, а межгосударственный кредит – в рублях.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, военно-политический эксперт Юрий Федоров объяснил, как Россия хочет использовать Беларусь в конфликте с НАТО.