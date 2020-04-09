Переговоры ОПЕК+ сорвались из-за позиции одной из стран: что будет с добычей нефти

Участникам переговоров ОПЕК+ в четверг, 9 апреля, не удалось достигнуть финального соглашения из-за позиции Мексики. Следующий раунд состоится в пятницу, 10 апреля.

Как сократится нефтедобыча

Как сообщает Bloomberg, представители ОПЕК+ предварительно договорились о том, что в мае и июне добыча сократится на 10 млн баррелей в сутки, с 1 июля — на 8 млн баррелей в сутки, а с 1 января следующего года и до апреля 2022 года — на 6 млн баррелей в сутки.

В свою очередь Саудовская Аравия и Россия заявили, что готовы снизить объем добычи примерно до 8,5 млн баррелей в сутки, то есть на 23% от уровня в 11 млн, остальные страны - на 23% от своих базовых уровней (добыча на октябрь 2018 года).

Кто остался недоволен

Условия сделки устроили все страны, кроме Мексики, которая выступила против сокращения собственной добычи на 400 тысяч баррелей в сутки. Все попытки убедить министра энергетики этой страны Росио Нале Гарсию, которая настаивала на цифре в 100 тыс. баррелей, не увенчались успехом, и она покинула видеоконференцию. После этого участники переговоров решили продолжить дискуссию на следующий день.

Что будет с переговорами

По словам одного из делегатов, группа ОПЕК + не будет сокращать добычу без участия Мексики и не собирается снова обсуждать этот вопрос в пятницу. Они сосредоточатся на переговорах на собрании G-20, запланированных на 10 апреля. Именно там участники постараются договориться с Мексикой, подчеркнуло агентство.

Прогнозируется, что на этой встрече создадут специальный комитет по мониторингу мероприятий касательно стабилизации нефтяных рынков.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп анонсировал новые переговоры в формате ОПЕК+. После общения с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом он объявил, что с рынка может уйти 10-15 млн баррелей.

Предполагалось, что встреча ОПЕК+ пройдет 6 апреля, но ее перенесли на 9 число. Одной из причин источники называли спор между Москвой и Эр-Риядом о виновнике начала ценовой войны. Они переложили ответственность друг на друга за падение цен на сырье более чем в два раза на фоне обвального падения спроса.

Вместе с тем отмечается, что Саудовская Аравия, которая добилась уступок от России по ограничению добычи нефти, решила надавить еще.

Также OBOZREVATEL сообщал, что эксперты и аналитики энергетического сектора все же склоняются к тому мнению, что в ближайшей перспективе Саудовская Аравия и Россия смогут договориться. Низкая цена на нефть невыгодна обеим странам.

Перед переговорами, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, стало известно, что Россия выступает за совместное скоординированное действие в интересах стабилизации рынка нефти.