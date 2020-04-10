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10 апреля • обновлено в 23:21
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Россия и ОПЕК согласовали новую сделку: названы условия

2.9т
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Россия и ОПЕК согласовали новую сделку, которая будет длиться два года до 1 мая 2022 года.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак сказал, что соглашение подписали 23 страны, передает "РБК".

Российский чиновник пояснил, что в течение первых двух месяцев сокращение добычи составит 10 млн баррелей в сутки. При этом в течение действия сделки будут проводить мониторинг рынка.

Нефть в России

Нефть в России

Новак подчеркнул, что при необходимости участники соглашения могут принять дополнительные меры для стабилизации ситуации на рынке. По его словам, в случае изменений на рынке нефти, ОПЕК+ будет принимать дополнительные меры или восстанавливать добычу.

Напомним, что президенты США и России, а также король Саудовской Аравии впервые в истории провели совместный телефонный разговор, обсудив итоги переговоров ОПЕК+.

Как сообщал OBOZREVATEL, сделка Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), куда входит 13 государств, и ее партнеров (вместе – ОПЕК+) по сокращению добычи нефти прекратила свое действие в среду, 1 апреля.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Россия
Теги
Организация экспортеров нефти (ОПЕК) нефть
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Комментарии
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Mega Death
Mega Death
Оставшиеся 10млн бар., из необходимых 20 млн , для стабилизации цен, сократят сланцевики США ))))
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2
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Вертеловский Сергей
Вертеловский Сергей
Mega Death, Нефть в экономике США занимает 0.7% А в рассеи 70%. США точно сдохнет.
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1
TO VI
TO VI
Угоду, через місяць - два почнуть саботувати і знову нарощуватимуть видобуток. Сауди явно увійшли у смак
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1
1
Вертеловский Сергей
Вертеловский Сергей
Петренко Амадеус, Она эксперт по подлости и продажности рассеян.
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0
1
Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
TO VI, девочка! а ты у нас скециалист по вкусу у саудитов?
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1
0
Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
ой що робыться??? бесплатная нефть переносится на 2 мая 2022???
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1
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Вертеловский Сергей
Вертеловский Сергей
Петренко Амадеус, А Робиться те, що рассеяни опять нагнулись и подставили отверстие.
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