Россия и ОПЕК согласовали новую сделку: названы условия

Россия и ОПЕК согласовали новую сделку, которая будет длиться два года до 1 мая 2022 года.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак сказал, что соглашение подписали 23 страны, передает "РБК".

Российский чиновник пояснил, что в течение первых двух месяцев сокращение добычи составит 10 млн баррелей в сутки. При этом в течение действия сделки будут проводить мониторинг рынка.

Нефть в России

Новак подчеркнул, что при необходимости участники соглашения могут принять дополнительные меры для стабилизации ситуации на рынке. По его словам, в случае изменений на рынке нефти, ОПЕК+ будет принимать дополнительные меры или восстанавливать добычу.

Напомним, что президенты США и России, а также король Саудовской Аравии впервые в истории провели совместный телефонный разговор, обсудив итоги переговоров ОПЕК+.

Как сообщал OBOZREVATEL, сделка Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), куда входит 13 государств, и ее партнеров (вместе – ОПЕК+) по сокращению добычи нефти прекратила свое действие в среду, 1 апреля.

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