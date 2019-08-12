Россия готовится запустить поезда по Крымскому мосту: пройден важный этап

В оккупированной Керчи строители протестировали систему освещения железнодорожной части на Крымском мосту.

"На километровом пилотном участке, ближе к таманскому берегу, на три часа включили почти 150 светильников. Они расположены на стойках с шагом от 13 до 16 м", – сообщили представители информационного центра "Крымский мост".

По их словам, на участке интенсивность света достаточная для хорошей видимости, при этом свет не будет ослеплять машинистов поездов.

"Монтаж системы освещения на мосту продолжается. Мы поэтапно устанавливаем оборудование и проверяем, чтобы каждый участок путей и смотровых ходов для их обслуживания освещался равномерно", – отметил ведущий инженер технического надзора Олег Севера.

Осветительная система двухпутной дороги состоит из почти 2,5 тысяч светильников. В них – около 60 тысяч экономных энергосберегающих светодиодов. Они будут автоматически включаться в работу, когда интенсивность солнечного света снизится до 20 люксов, и выключаться в утренние часы.

Монтаж стоек освещения со светильниками выполнен почти на 60%. Параллельно идет монтаж архитектурной подсветки фарватерного участка.

Строители протестировали систему освещения железнодорожной части на Крымском мосту "Крымский мост"

На пилотном участке интенсивность света достаточная для хорошей видимости "Крымский мост"

Монтаж системы освещения на мосту продолжается "Крымский мост"

Напомним, что 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года.

Продажа билетов на эти поезда откроется в сентябре и будет проводиться в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!