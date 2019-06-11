"Россия должна заплатить": Омелян признал, что Украина не сможет сама восстановить Донбасс

Министр инфраструктуры Владимир Омелян сказал, что Украина не сможет самостоятельно восстановить объекты, разрушенные в Донецкой и Луганской областях вследствие пяти лет войны.
"Мы считаем, что Россия должна заплатить за каждую каплю крови украинцев и за каждый грамм металла, который был порезан и вывезен с наших заводов", – сказал министр в интервью "Голосу Америки".
Среди примеров он привел завод Лугансктепловоз, который был ограблен и вывезен россиянами.
Министр инфраструктуры также сообщил, что Европейская Комиссия уже выразила готовность содействовать восстановлению инфраструктуры на востоке Украины.
Омелян признал, что Украина не сможет самостоятельно восстановить объекты, разрушенные в Донецкой и Луганской областях
Как сообщал OBOZREVATEL:
На заседании Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске 5 июня стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня на Донбассе. Была достигнута договоренность о разведении сил и средств возле Станицы Луганской с 10 июня.
При этом "Л/ДНР" потребовали немедленного начала прямого диалога с Киевом касательно экономических проблем временно оккупированных территорий.
Глава украинской делегации на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма заверил, что новые договоренности о "режиме тишины" на Донбассе должны содержать норму "не стрелять в ответ".
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!