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/Новости экономики

"Россия должна заплатить": Омелян признал, что Украина не сможет сама восстановить Донбасс

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Министр инфраструктуры Владимир Омелян сказал, что Украина не сможет самостоятельно восстановить объекты, разрушенные в Донецкой и Луганской областях вследствие пяти лет войны.

"Мы считаем, что Россия должна заплатить за каждую каплю крови украинцев и за каждый грамм металла, который был порезан и вывезен с наших заводов", – сказал министр в интервью "Голосу Америки".

Среди примеров он привел завод Лугансктепловоз, который был ограблен и вывезен россиянами.

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Министр инфраструктуры также сообщил, что Европейская Комиссия уже выразила готовность содействовать восстановлению инфраструктуры на востоке Украины.

Омелян признал, что Украина не сможет самостоятельно восстановить объекты, разрушенные в Донецкой и Луганской областях

Омелян признал, что Украина не сможет самостоятельно восстановить объекты, разрушенные в Донецкой и Луганской областях

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Ишь...губа выпала...не губа...а губище))
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Большой и толстый вам по всей вашей украинской роже
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Северг Олег
Северг Олег
От мёртвого осла уши. Вам же уже сказали. Память плохая у Амельяна ?
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