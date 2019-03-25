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МирСпорт

/Новости экономики

Россия договорится с Украиной о новом контракте на транзит газа: названы сроки

1.3тЧитать материал на украинском

Россия ожидает, что ей удастся договориться о продлении контракта на транзит газа через Украину в Европейский Союз после 2019 года, когда истекает срок действия документа.

"Мы ожидаем, что в какой-то степени удастся договориться с Украиной по транзиту газа после 2020 года", – заявил заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский, передает ТАСС.

"Если этого не произойдет в мае, то, вероятно, это произойдет в октябре", – добавил он.

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По словам министра, в эти сроки должна состояться итоговая трехсторонняя встреча России, Украины и ЕС.

"По плану в мае должен с ними встречаться. Также осенью буду встречаться в рамках трехсторонки, в сентябре-октябре", – резюмировал Яновский.

Россия договорится с Украиной о новом контракте на транзит газа: названы сроки

Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину. Он подчеркнул, что РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине, и при отсутствии новых договоров может прекратить транзит в начале 2020 года.

​Как сообщал OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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Тема
Поставки газа в Украину
Место
Россия
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Ну вот у Украины есть шанс удерживать транзит как можно дольше, пока в полную силу не заработают обходные пути.
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Malkin Michele
Malkin Michele
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Нужно ведь какую-то видимость переговоров показать - вот и втирают всем, что Россия не против. А как оно выйдет на самом деле, еще поглядим. Однако сомневаюсь я, что столько денег по ветру пустят - СП-2 запустят, насчет ТП еще пообщаются...
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