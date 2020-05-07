Россия до сих пор не выполнила соглашение ОПЕК по нефти

Россия до сих пор не вышла на тот уровень снижения нефти, который предусмотрен соглашением ОПЕК, заключенным 10 апреля.

Об этом пишет "Коммерсантъ". Так, за первую неделю мая ежесуточная добыча сократилась до 8,7 млн баррелей при целевых 8,5 млн баррелей.

Отмечается, что "Роснефть" на некоторых своих предприятиях стала добывать на 39-46% меньше нефти, а "Лукойл" — на 21%. При этом в Минэнерго уверены, что вернуться к прежнему уровню нефтедобычи компании при необходимости смогут в течение нескольких недель.

Россия не выполнила соглашение ОПЕК

Издание приводит слова экспертов, которые полагают, что такое снижение важно с психологической точки зрения. Оно послужит стимулом для остальных участников рынка также исполнить условия соглашения.

С 1 мая вступило в силу соглашение в формате ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, в рамках которого сокращение в первые два месяца составит 9,7 миллиона баррелей в сутки, а до конца года — 7,7 миллиона баррелей в сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, участникам переговоров ОПЕК+ в четверг, 9 апреля, не удалось достигнуть финального соглашения именно из-за позиции Мексики.

10 апреля Мексика пошла навстречу другим странам ОПЕК и решила сократить объемы добычи нефти.

Позже стало известно, что крупнейшие производители нефти договорились о снижении добычи на 15% для стабилизации цен в условиях пандемии коронавируса.