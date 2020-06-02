Россия в мае исполнила сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 95%. При том, что соглашение было достигнуто после длительной ценовой войны еще 13 апреля.

Об этом свидетельствуют расчеты "Интерфакса".

Согласно статистике, добыча нефти с конденсатом в феврале составляла 44,662 млн т, а добыча только конденсата - 3,062 млн т. Таким образом, в феврале Россия добывала 1434 тыс. тонн нефти в сутки и должна была в мае довести ее до уровня 1162 тыс. тонн в сутки, снизив на 273 тыс. тонн в сутки к уровню февраля, чтобы исполнить сделку.

В то же время среднесуточная добыча нефти с конденсатом в мае составила 1280,8 тыс. тонн. Среднесуточное производство конденсата в России за четыре месяца текущего года - 102 тыс. тонн, при том, что по итогам первого квартала оно составляло около 105 тыс. тонн.

Если исключить производство конденсата, добыча нефти в мае составила не более 1175-1178 тыс. тонн в сутки, то есть для полного исполнения сделки не хватает 14-17 тыс. тонн, или 100-120 тыс. б/с в пересчете с коэффициентом 7,33. Таким образом, Россия исполнила сделку ОПЕК+ примерно на 95%.

Сделка ОПЕК по нефти

Согласно расчетам "ВТБ Капитал", добыча нефти в России была примерно на 200 тыс. б/с выше, чем нужно в рамках соглашения ОПЕК+.

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