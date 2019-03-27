"Россия будет сеять рознь": США захотели нанести новый удар по Путину

Сенат Соединенных Штатов может ввести новые санкции против Кремля из-за вмешательства России в американские выборы.

"Мне хотелось бы более серьезного наказания", – сообщил сенатор Конгресса США Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина), имея в виду РФ, передает ТАСС.

Мнение Грэма поддержал и сенатор-республиканец Джон Корнин (от штата Техас), который согласился с утверждениями, содержащимися в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России.

По его словам, если против Москвы не будут усилены санкции, она будет "сеять рознь" и дестабилизировать обстановку в США.

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