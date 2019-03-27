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МирСпорт

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"Россия будет сеять рознь": США захотели нанести новый удар по Путину

2.1тЧитать материал на украинском

Сенат Соединенных Штатов может ввести новые санкции против Кремля из-за вмешательства России в американские выборы.

"Мне хотелось бы более серьезного наказания", – сообщил сенатор Конгресса США Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина), имея в виду РФ, передает ТАСС.

Мнение Грэма поддержал и сенатор-республиканец Джон Корнин (от штата Техас), который согласился с утверждениями, содержащимися в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России.

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По его словам, если против Москвы не будут усилены санкции, она будет "сеять рознь" и дестабилизировать обстановку в США.

"Россия будет сеять рознь": США захотели нанести новый удар по Путину

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Место
США
Тег
Новости России
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Эээ... Кажется товарищ Мюллер доказал, что вмешательства не было... Сшасовцов покусали дебилы с Украины?
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Американские сенаторы всегда такие тупые были? Или с головой раздружились после того как с хохлами связались?
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
смерть росийским выплядкам окупантам! Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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