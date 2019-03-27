"Россия будет сеять рознь": США захотели нанести новый удар по Путину

Сенат Соединенных Штатов может ввести новые санкции против Кремля из-за вмешательства России в американские выборы.
"Мне хотелось бы более серьезного наказания", – сообщил сенатор Конгресса США Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина), имея в виду РФ, передает ТАСС.
Мнение Грэма поддержал и сенатор-республиканец Джон Корнин (от штата Техас), который согласился с утверждениями, содержащимися в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России.
По его словам, если против Москвы не будут усилены санкции, она будет "сеять рознь" и дестабилизировать обстановку в США.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Спецслужбы США инкриминируют вмешательство России в американский избирательный процесс с 2016 года. Расследованием этого дела с мая 2017 года занимался бывший директор ФБР Мюллер.
Президент США Дональд Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Об этом же утверждали в Москве.
Влиятельное издание The Washington Post распространило информацию, что Трамп встречался с Путиным пять раз, однако ни разу глава Белого дома не давал подробного отчета перед своей администрацией.
Позже Трамп отреагировал на скандал, заявив, что ему все равно.
24 марта Мюллер не обнаружил доказательств того, что американский президент или кто-либо из людей, связанных с его предвыборной кампанией, "сговорились и координировали с Россией усилия по влиянию на президентские выборы 2016 года".
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