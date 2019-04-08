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Россия активно взялась за подсчет "долга" Украины за Крым

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам оказать поддержку деятельности рабочей группы Государственной думы по "оценке ущерба Крыму за годы его пребывания в составе Украины".

"Речь об этом действительно шла, председатель правительства поручил присутствующим членам правительства оказывать поддержку рабочей группе, созданной Госдумой", – сообщил глава группы, первый вице-спикер нижней палаты парламента РФ Иван Мельников, передает ТАСС.

По его словам, думские комитеты в любом случае планировали запросить необходимую информацию в министерствах и ведомствах, однако поддержка Медведева повлияет на уровень отношения к этим запросам и, соответственно, на качество экспертизы.

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"Прямо на встрече Дмитрий Медведев обратился, в частности, к главе Минфина с просьбой помогать нам. Также была достигнута договоренность подключать подведомственные правительству вузы по мере необходимости. А на конкретные заседания рабочей группы будем приглашать специалистов в Госдуму", – резюмировал Мельников.

Россия активно взялась за подсчет "долга" Украины за Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, в России предложили взыскать с Киева компенсацию за 25 лет, которые Крым был в составе Украины. В частности, с соответствующим заявлением выступил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. При этом глава российского парламента назвал "аннексией" период нахождения Крыма в составе Украины.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Не на словах, а в суды подавать, изолировать, давить, хватит на бандер смотреть с жалостью... Эти твари по хорошему не поймут
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Моше Фрогъ
Моше Фрогъ
И этих идиотов считают империей? Да это же стадо одичалого скота! Мычащего, жующего, совершенно выхолощенного и безмозглого!
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Забралов Ник
Забралов Ник
потрібно терміново починати фактичний підрахунок збитків мордора за 350 років окупації України!!!
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