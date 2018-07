"Россия – агрессор": опубликован полный текст заявления саммита Украина-ЕС

Опубликован полный текст итогового заявления саммита Украина-ЕС, который состоялся 9 июля в Брюсселе.

В документе ЕС признает, что реформы в Украине идут и являются успешными, передает "Европейская правда".

Подчеркивается, что одновременно нужны изменения в вопросе борьбы с коррупцией. В том числе Украина обязана безотлагательно изменить скандальную поправку к закону о Высшем антикоррупционном суде.

Документ был разбит на 11 разделов.

1. ПОДДЕРЖКА УКРАИНЫ СО СТОРОНЫ ЕС

Мы, лидеры Европейского Союза и Украины, собрались сегодня в Брюсселе, чтобы подтвердить нашу неизменную приверженность идее укрепления политической ассоциации и экономической интеграции Украины с Евросоюзом на основе Соглашения об ассоциации и общих ценностей - демократии, верховенства права и прав человека.

Мы подтвердили нашу приверженность международному праву. ЕС подтверждает непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы признаем существенный прогресс, достигнутый Украиной в процессе реформ, который является крайне важным как для удовлетворения потребностей граждан Украины, так и для укрепления способности Украины противостоять внешним вызовам, с которыми она сталкивается.

2. СОГЛАШЕНИЕ ОБ АССОЦИАЦИИ - РАБОТАЕТ!

Мы приветствовали существенное увеличение объемов двусторонней торговли и эффективное функционирование безвизового режима, что способствует углублению отношений между нашими обществами.

Мы подчеркнули нашу твердую поддержку формата Восточного партнерства и приветствовали итоги Брюссельского саммита ВП в ноябре 2017 года, которыми мы будем руководствоваться в нашей совместной практической деятельности в предстоящие годы, по внедрению программы "20 задач до 2020 года".

Сохраняя инклюзивность Восточного партнерства, мы также надеемся на привлечение партнеров, подписавших Соглашение об ассоциации (включая ГВЗСТ), в общих дискуссий по вопросам прогресса, возможностей и вызовов, касающихся реформ, связанных с ассоциацией, для полного внедрения Соглашения об ассоциации, как об этом и просили сами партнеры.

Мы высоко оценили вступления в силу 1 сентября 2017 Соглашения об ассоциации, включая раздел по глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли (ГВЗСТ), после принятия в декабря 2016 года соответствующего решения глав государств и правительств ЕС.

3. ЕС ПРИЗНАЕТ ЕВРОПЕЙСКИЙ ВЫБОР УКРАИНЫ

В этом контексте мы признаем европейские стремления Украины и приветствуем ее европейский выбор, как указано в Соглашении об ассоциации. Мы приветствовали уже достигнутые результаты выполнения Соглашения об ассоциации (включая ГВЗСТ) и подтвердили нашу приверженность идее ускорения этих усилий.

Мы приветствовали продолжающуюся приверженность Украины идеи приближения своего законодательства с законодательством Европейского Союза в рамках выполнения Соглашения об ассоциации и ГВЗСТ. Речь идет о сферах цифрового рынка, таможенного сотрудничества и энергетики для содействия созданию рабочих мест, экономическому росту и дальнейшему облегчению торговли. Мы ожидаем следующую встречу Совета ассоциации, чтобы совместно подвести итоги о прогрессе в этих реформах.

4. РЕФОРМЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ И ИМЕЮТ УСПЕХ

Мы подвели итоги широкомасштабного процесса реформ, за которые взялась Украина, и приветствовали обязательства Киева продолжать его осуществление и обеспечить устойчивость изменений.

Мы также приветствуем то, что после нашего последнего саммита предпринят ряд важных реформ, направленных на повышение уровня жизни граждан Украины - в частности в области здравоохранения и пенсионного обеспечения. Значительный прогресс был достигнут в проведении структурных реформ в отраслях децентрализации и государственного управления, а также в реформировании сфер госзакупок и экологии.

Мы также приветствовали принятие закона "О приватизации" и усилия по совершенствованию управления и повышения прозрачности государственных предприятий.

Мы приветствовали прогресс по закону о национальной безопасности, взяли к сведению его принятия и ожидаем его выполнения.

Мы положительно восприняли принятие Украиной энергетической стратегии до 2035 года, реализация которой будет способствовать дальнейшему укреплению энергетической безопасности страны и выполнению Парижского климатического соглашения. Мы договорились о дальнейших возможностях для сотрудничества в области защиты окружающей среды, в частности относительно программы ЕС "Life+" и деятельности Европейского агентства по охране окружающей среды.

Мы приветствовали прогресс в осуществлении реформ, представленный ​​27 июня в Копенгагене на конференции по реформам реформирования Украины, и согласились с тем, что темпы реформ следует сохранить, в том числе во время приближающегося предвыборного периода.

5. БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ - КЛЮЧЕВОЕ. ЭТО - УСЛОВИЕ БЕЗВИЗА

Мы согласились с важностью продолжения и ускорения усилий по реформам - особенно в вопросе борьбы с коррупцией, который беспокоит как граждан Украины, так и бизнес.

Мы отмечаем установление в Украине новой законодательной институциональной антикоррупционной архитектуры и работу, которую уже сделали в борьбе против коррупции, в частности Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ).

Мы согласились с необходимостью продолжать усилия по реформированию судебной системы, судопроизводства и прокуратуры для укрепления верховенства права в Украине.

В связи с этим мы приветствовали принятие закона о Высшем антикоррупционном суде как важный шаг в борьбе с коррупцией. Мы с нетерпением ожидаем быстрого принятия необходимых поправок, гарантирующих его юрисдикцию по апелляции на решения судов первой инстанции. Мы приветствовали намерение обеспечить полное функционирование суда до конца года.

Мы договорились о необходимости дальнейшего укрепления необходимой независимости и полной эффективности ключевых антикоррупционных институтов, которые должны иметь возможность выполнять свою работу, не испытывая чрезмерного влияния.

Мы согласились с необходимостью безотлагательно создать эффективный механизм проверки электронной декларации чиновников и срочно отменить обязательства по е-декларированию, наложенные на общественных активистов.

Мы напомнили о важности дальнейшего соблюдения "индикаторов", которые позволили визовую либерализацию и приняли к сведению оценку и рекомендации, содержащиеся в первом докладе комиссии по рамках механизма приостановления визового режима. Мы подтвердили обязательства сотрудничать в борьбе против терроризма и организованной преступности, развивать интегрированное управление границами и обмениваться передовым опытом.

Порошенко, Туск и Юнкер на саммите Украина-ЕС Twitter

6. ДРУГИЕ РЕФОРМЫ: ИНВЕСТКЛИМАТ, ЭНЕРГЕТИКА, ТРАНСПОРТ, ОБРАЗОВАНИЕ

Мы ожидаем дальнейших усилий Украины, направленных на улучшение делового и инвестиционного климата, а также для защиты прав субъектов экономической деятельности, в том числе в вопросах интеллектуальной собственности, географических указаний и по услугах и обслуживанию в морских портах.

Мы также согласились, что Украина должна принять немедленные шаги для отмены всех мер, несовместимых с положениями Соглашения об ассоциации (включая ГВЗСТ) и другими международными торговыми обязательствами. Мы напомнили о существовании Меморандума о взаимопонимании между ЕС и Украиной по стратегическому энергетическому партнерству.

Мы также согласились с необходимостью продолжения реформ в энергетическом секторе, особенно на рынке газа и электроэнергии, в том числе - с завершением анбандлинга (речь идет о разделении НАК "Нафрогаз"), что необходимо для интеграции украинского энергетического рынка с европейским. Мы в очередной раз подтвердили приверженность идее подготовить интеграцию рынка электроэнергии Украины в соответствующий европейский рынок, основываясь на соглашении с 2017 г. между соответствующими операторами.

Мы подтвердили роль Украины как стратегического транзитера газа обеспечивающего доступное, безопасное и надежное снабжение газа в ЕС. В этом контексте мы подтвердили нашу готовность включиться в трехсторонний процесс, который будет проходить при содействии Еврокомиссии, по договоренности о контракте по транзиту газа в ЕС после 2019 года.

Мы согласились с необходимостью развивать лучшее и более безопасное транспортное сообщение. Мы напомнили о важности заключения Соглашения об Общем авиационном пространстве в кратчайшие сроки.

Мы подтвердили свою приверженность идеям плюрализма медиа.

Относительно Закона Украины "Об образовании", мы согласились с необходимостью гарантировать уважение к уже имеющимся правам представителей национальных меньшинств, как это указано в конвенциях ООН и Совета Европы и связанных протоколах; обеспечить недискриминацию лиц, принадлежащих к меньшинствам, и уважение к разнообразию. Также крайне важно полностью воплотить рекомендации, содержащиеся в выводах Венецианской комиссии №902/2017, - основываясь на предметном диалоге с представителями лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, включая законодательство, которое удлиняет переходный период до 2023 года и регламентирует нераспространения (норм относительно языка образования) на частные школы.

7. ИНСТРУМЕНТЫ ПОМОЩИ УКРАИНЕ СО СТОРОНЫ ЕС

ЕС подтвердил свою неизменную поддержку реформаторских усилий Украины, в частности тех, которые связаны с эффективным внедрением реформ и политик.

Мы приветствовали решение ЕС предоставить Украине дальнейшую макрофинансовую помощь в размере до 1 млрд евро на поддержку экономической стабилизации страны при условии прогресса в реформах, в частности в области борьбы с коррупцией.

Мы договорились активизировать усилия по инвестициях в квалификацию людей, расширяя программы обмена и модернизируя систему профтехобразования в Украине.

Мы также договорились углублять сотрудничество по повышению энергоэффективности в жилых домах из недавно созданного Фонда энергоэффективности; наращивать усилия по выполнению Соглашения об ассоциации; усиливать инвестиционную поддержку через Внешний инвестиционный план, а при условии соблюдения Украиной установленных условий - через Контракт "Реформы ради инвестиций".

Мы также согласились с важностью сотрудничества в укреплении кибербезопасности и в вопросе честности выборов, в борьбе против гибридных угроз, в частности дезинформации, и продолжения работы по укреплению стратегических коммуникаций.

Мы признали важную роль, которую играют консультативная Миссия ЕС по реформе сектора общественной безопасности (EUAM) и Группа поддержки Украины в Еврокомиссии, когда речь идет о координации, планировании и осуществлении помощи и предоставлении технической экспертизы.

Мы также показали прогресс во внедрении Административного соглашения между Министерством обороны Украины и Европейским оборонным агентством.

8. РОССИЯ - ГОСУДАРСТВО-АГРЕССОР

Мы вновь решительно осуждаем явное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины вследствие агрессии со стороны Вооруженных сил России, которая продолжается от февраля 2014 (acts of aggression by the Russian armed forces since February 2014).

Мы продолжаем осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, проведение выборов на незаконно аннексированном полуострове и ухудшение положения с правами человека на этой территории. Мы также осуждаем строительство моста через Керченский пролив без согласия Украины, дальнейшую милитаризацию полуострова, Черного и Азовского морей.

Мы, как и раньше, полностью преданные осуществлению политики непризнания, в том числе с помощью санкций (ограничительных мер). Мы призываем Россию обеспечить доступ международных организаций и правозащитников в районы, которые в настоящее время не контролируются украинским правительством, в том числе на Крымский полуостров, уважать международное гуманитарное право и немедленно освободить всех незаконно задержанных украинских граждан на Крымском полуострове и в России, включая крымскотатарских активистов, а также Олега Сенцова, Владимира Балуха, Александра Кольченко, Станислава Клиха, Александра Шумкова, Романа Сущенко.

Украина представила на саммите свои усилия, она прилагает на международных площадках относительно последствий незаконной аннексии Крыма и Севастополя.

9. КОНФЛИКТ НА ДОНБАССЕ И САНКЦИИ

Мы сожалеем о продлении насилия на востоке Украины и о его тяжелом бремени для гражданского населения и для ситуации в области прав человека. Мы самым решительным образом осудили продолжающиеся неизбирательные обстрелы жилых районов и критически важных объектов гражданской инфраструктуры.

Мы подтвердили нашу полную поддержку усилий в рамках "Нормандского формата", ОБСЕ и трехсторонней контактной группы, направленных на устойчивое и мирное урегулирование конфликта на востоке Украины на основе полного выполнения Минских соглашений всеми сторонами. При этом мы подчеркиваем ответственность, которую несет в этом контексте Российская Федерация.

Мы подчеркнули настоятельную необходимость обеспечить соблюдение мандата специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, включая ее неограничен, безопасный и безусловный доступ на территорию всей Украины, включая районами вдоль российско-украинской границы и Крымским полуостровом.

Мы также согласились с тем, что Украина испытывает потребность создать Национальный центр разминирования, чтобы эффективно бороться с проблемой мин и боеприпасов, неразорвавшихся на территориях, охваченных конфликтом.

ЕС объявил, что предоставит еще 16 млн евро на поддержку СММ ОБСЕ и до 4 млн евро с целью укрепления устойчивости общин, находящихся в зоне конфликта, и для реинтеграции ветеранов конфликта.

Недавно ЕС вновь продолжил свои экономические санкции против России, продолжительность которых остается четко привязанной к полному выполнению Минских соглашений.

10. ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЙНЫ

Принимая во внимание усилия, которые уже приложила украинская власть, мы согласились, что следует продолжать всеобъемлюще устранять социально-экономические и гуманитарные последствия конфликта.

Мы согласились с насущной необходимостью оказывать поддержку наиболее уязвимым слоям населения на востоке Украины, включая внутренне перемещенных лиц. Мы подчеркнули важность дальнейшего облегчения доступа и перемещения людей и гуманитарных грузов через линию соприкосновения, а также обеспечения полных прав гражданина Украины для тех украинцев, проживающих на территории, временно неподконтрольной правительству. ЕС выразил готовность присоединиться к восстановлению Донбасса, как только ситуация это позволит. Мы приветствуем действующие инициативы, включая высказанные странами-членами, которые призваны оказать целевую помощь городам и районам, которые находятся в зоне, пораженной конфликтом.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОССИИ ЗА СБИТЫЙ АВИАЛАЙНЕР

Мы напомнили о трагическом падении рейса MH17, отдавая дань памяти жертвам, и выразили надежду на эффективное судебное преследование лиц, ответственных за эту трагедию, а также призвали Российскую Федерацию взять на себя ответственность и в полной мере оказывать содействие всем попыткам установить тех, кто ответственен за эту трагедию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что согласовал с лидерами стран Евросоюза дальнейший евроинтеграционный путь Украины.