Сбербанк не сможет забрать 'Азот' у Фирташа: что решил суд

Северный апелляционный хозсуд отказал российскому Сбербанку в праве забрать ЧАО "Азот", которое принадлежит олигарху Дмитрию Фирташу.

Как сообщает Finbalance, суд оставил без изменений решение, которым было удовлетворено ходатайство "Азота" и в рамках обеспечения иска был наложен арест на ряд объектов недвижимости.

Арест был наложен на земельные участки более чем 28 га в Черкассах на ул. Первомайская, 72 и комплексы зданий и сооружений цехов по этому же адресу площадью более 82 000 кв м., где находится химзавод "Азот".

Согласно судебным материалам, предприятие получило требование от Сбербанка по погашению кредитной задолженности. Банк сообщал предприятию, в случае неуплаты долга, он обратит взыскание на предмет ипотеки путем принятия его в собственность.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, что Сбербанк на основании ипотечных договоров может лишить заявителя права собственности на объекты недвижимого имущества.

Черкасский "Азот" входит в азотный бизнес холдинга Ostchem Дмитрия Фирташа.

Как сообщал OBOZREVATEL, Фирташ занимает четвертую строчку в списке самых богатых украинцев.