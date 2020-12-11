России осталось достроить 5 км "Северного потока-2": последнее российское судно прибыло в Германию

Российская трубоукладочная баржа "Фортуна" прибыла в Германию на место строительства газопровода в обход Украины "Северного потока–2".

Ее местоположение удалось отследить с помощью навигационного портала Vesselfinder, передает EADaily. На недостроенном участке газопровода уже находятся три российских суда – "Катунь", "Балтийский исследователь" и "Фортуна".

Судна, которые должны достроить "Северный поток-2" EADaily

На базе "Северного потока–2" в Мукране, находится еще одно российское судно снабжения — "Иван Сидоренко" – в 25 милях от группы судов.

Судна, которые должны достроить "Северный поток-2" EADaily

Они должны успеть закончить до 31 декабря оставшийся участок двух ниток газопровода. Если же "Газпром" не успеет сделать этого до января, то строительство не получится продолжать из-за неподходящих погодных условий.

"Очевидно, что трубоукладка начнется не раньше завтра-послезавтра. В начале баржу поставят на якоря, потом проведут работы по демобилизации оборудования и подъему конца уже уложенного газопровода. Следом суда снабжения начнут загружать баржу трубами, привезенными из Мукрана", – пишет издание.

Ранее России выдало разрешение на проведение работ на 5-31 декабря Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии. Осталось закончить работы по строительству 2,5 километра обеих ниток "Северного потока–2" – в общем 5 км. "Фортуна" может укладывать 1 км трубопровода в день.

Ранее представитель компании-оператора газопровода Nord Stream-2 Йенс Мюллер заявил, что прокладка труб на участке стоимостью 9,5 млрд евро будет возобновлена ​​5 декабря. Но как известно, сроки опять сорвали.

В чем опасность "Северного потока-2" для Украины

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

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