России осталось достроить 5 км "Северного потока-2": последнее российское судно прибыло в Германию

Российская трубоукладочная баржа "Фортуна" прибыла в Германию на место строительства газопровода в обход Украины "Северного потока–2".

Ее местоположение удалось отследить с помощью навигационного портала Vesselfinder, передает EADaily. На недостроенном участке газопровода уже находятся три российских суда – "Катунь", "Балтийский исследователь" и "Фортуна".

На базе "Северного потока–2" в Мукране, находится еще одно российское судно снабжения — "Иван Сидоренко" – в 25 милях от группы судов.

Они должны успеть закончить до 31 декабря оставшийся участок двух ниток газопровода. Если же "Газпром" не успеет сделать этого до января, то строительство не получится продолжать из-за неподходящих погодных условий.

"Очевидно, что трубоукладка начнется не раньше завтра-послезавтра. В начале баржу поставят на якоря, потом проведут работы по демобилизации оборудования и подъему конца уже уложенного газопровода. Следом суда снабжения начнут загружать баржу трубами, привезенными из Мукрана", – пишет издание.

Ранее России выдало разрешение на проведение работ на 5—31 декабря Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии. Осталось закончить работы по строительству 2,5 километра обеих ниток "Северного потока–2" – в общем 5 км. "Фортуна" может укладывать 1 км трубопровода в день.

Ранее представитель компании-оператора газопровода Nord Stream-2 Йенс Мюллер заявил, что прокладка труб на участке стоимостью 9,5 млрд евро будет возобновлена ​​5 декабря. Но как известно, сроки опять сорвали.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

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