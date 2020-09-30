Российское судно "Черский" оказалось не готово достроить "Северный поток-2"

Трубоукладчик "Академик Черский", с помощью которого Россия собиралась самостоятельно достроить "Северный поток-2", оказалось не готово вести работы.

Об этом сказано в материале "Тэкно.Блог". Отмечается, что дооборудование, которое предполагалось сделать на судне, превратилось в серьезную длительную модернизацию.

"Все время, пока "Черский" стоит в немецком порту Мукран, ведутся работы по модернизации трубоукладчика. Производится замена электроники, навигационного и управляющего оборудования, меняются основные узлы и механизмы у каждого из трех имеющихся на судне кранов", – сказано в материале.

Что улучшают на судне:

устанавливают новые лебедки и якоря, испытательная и сварочная техника

монтируются дополнительные генераторы энергии

усиливается шумоизоляция машинного отделения

модернизируются даже каюты экипажа.

Издание отмечает, что весь этот объем работ будет завершен в лучшем случае в октябре.

"Стоит отметить, персонал, занимающийся модернизацией "Академика Черского", проживает на двух расположенных неподалеку баржах, находящихся под постоянной охраной. Никто из занятых на проекте специалистов не общается с журналистами и никак не комментирует ситуацию", – сказано в статье.

Уточняется, что модернизация – не единственная проблема трубоукладчика "Черский". Ранее стало известно, что Ассоциация международных страховщиков судовладельцев распространила специальный циркуляр, в котором запретила страховать судна, задействованные в проекте.

В тексте сообщается: члены ассоциации должны помнить, что "не должно быть никакого страхового покрытия для судов, вовлеченных в незаконную деятельность, или деятельность, которая ставит клуб под угрозу нарушения санкций".

Отмечается, что из-за угроз санкций клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, относящейся к проектам Nord Stream 2 или Turk Stream.

"Однако затем выяснилось, что судно “Черский” и его эскадру поддержки может застраховать одна из российских компаний, которая и так уже находится под действием санкций США. При этом для российского бизнеса, который находится под санкциями, другой альтернативы для перестрахования, кроме как у РНПК, нет. Вместе с тем ходят слухи, что Дания, в чьих водах имеется недостроенный участок “Северного поток-2”, настаивала именно на международной страховке судов-трубоукладчиков. И теперь может запретить строительство газопровода на основании того, что такой страховки нет", – поясняется в материале.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

Работы по строительству "Северного потока-2" приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, которые вступили в силу в декабре 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Германии не исключили смену отношения к газопроводу "Северный поток-2" и введение санкций против него из-за ситуации с отравлением Навального. При этом многие немецкие политики призвали канцлера Ангелу Меркель приостановить строительство газопровода или полностью отказаться от него.

11 сентября в Германии сделали два противоречивых заявления по СП-2.

В США призвали вообще не достраивать газопровод в обход Украины. Позже стало известно, что США любой ценой остановят "Северный поток-2".