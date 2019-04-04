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Российский Сбербанк избавился от компании в Украине: сделку засекретили

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Сбербанк России в феврале 2019 года продал свою дочернюю компанию "Лагом-Украина".

Такую информацию сообщили в пресс-службе банка агентству "Интерфакс-Украина". "Условия сделки не комментируем", - сказал представитель пресс-службы.

Сбербанк стал собственником компании "Лагом-Украина", которая занимается продажей отделочных и строительных материалов, в 2011 году после покупки банка "Тройка Диалог".

Полное наименование компании - ООО "Лекстар-компани". Оно у нее появилось 1 марта. Единственным владельцем компании сейчас является Теймураз Заркуа, которому также принадлежат доли в украинских компаниях "Редматрикс" и "Амбер стар Украина".

В 2017 году "Лагом-Украина" получила чистый убыток в размере 14 млн грн.

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Сбербанк

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский Сбербанк является дочерним банком одноименного российского банка с российским государственным капиталом и с 2017 года находится в Украине под санкциями.

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Место
Украина
Теги
РоссияСбербанк Россиисанкции Украина
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