Российский олигарх родом из Мариуполя выставил на продажу за $258 млн свой "золотой" дворец в Израиле

Российский олигарх Валерий Коган выставил на продажу за $258 млн свой дворец, расположенный на средиземноморском побережье Израиля в Кейсарии.

Красочное объявление о предложении недвижимости опубликовано на сайте Sotheby’s. Постройка является самым дорогим объектом недвижимости в стране, выставленным на продажу.

В описании сказано, что объект является "великолепной резиденцией в королевском стиле, вдохновленной архитектурой барокко и рококо, с видом на Средиземное море".

Судя по фото, дизайнеры жилища олигарха не поскупились на позолоту везде, где только возможно, даже в тех местах, где она не очень уместна.

В интерьере использована мозаика из натурального мрамора и оникса, лепнина из 14-каратного золота, уникальный паркет, шелковые ковры и тщательно подобранная мебель на заказ.

"Королевский" комплекс включает в себя спа-центр с тренажерным залом, сауны, крытый бассейн и зону отдыха, ландшафтные сады, два фонтана с римскими скульптурами, монументальные колонны и большой открытый бассейн со встроенной стереосистемой, а также большой уличный телеэкран.

В комплексе предусмотрена собственная электростанция для автономного энергоснабжения.

Общая площадь территории имения составляет 1,1 гектара, а площадь самого особняка 6500 квадратных метров.

По информации израильского издания Детали, ходили слухи, что Коган строил этот дворец для приема президента России Владимира Путина.

69-летний Валерий Коган является главой наблюдательного совета аэропорта "Домодедово". Он родом из украинского Мариуполя. В 2014 году Forbes включил Когана в рейтинг 200 самых богатых бизнесменов России, оценив его состояние в $2,5 миллиарда.

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