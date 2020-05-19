Российский экономист предупредил о тяжелых последствиях пандемии: возможны революции

Пандемия COVID-19 приведет к тяжелым экономическим и политическим последствиям, в том числе можно ожидать и революций.

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Об этом в интервью Forbes заявил российских экономист, глава правления "Роснано" Анатолий Чубайс.

Анатолий Чубайс kp.ru

По его словам, с подобными последствиями мир ранее не сталкивался, а тяжесть потрясений испытают на себе миллионы людей.

"Я согласен с тем, что один из самых тяжелых ударов – это удар по уровню жизни в мире в целом и безработица. Понятно, что масштаб этого удара будет таким, с которым страны раньше не сталкивались. Особенно болезненно это будет для самых незащищенных, самых бедных. Это как раз та категория (населения), которая живет без сбережений, без запасов. Как кто-то правильно сказал, не помню уже кто: "Богатые станут чуть менее богатыми, средний класс станет немножечко поменьше, а вот бедные станут совсем бедными", – подчеркнул экономист.

Чубайс также полагает, что удар будет с политическими последствиями вплоть до революций.

"Для мира в целом удар будет очень тяжелым и очень серьезным, с политическими последствиями точно – дай Бог, чтобы без потрясений революционного характера", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, профессор Института исследований мира Павел Баев считает, что отсутствие поддержки государства в России во время карантина толкает в нищету миллионы россиян, которые остались без средств существования.

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