Главная Новости
20 мая • обновлено в 00:26
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Российский экономист предупредил о тяжелых последствиях пандемии: возможны революции

3.8т
Читать материал на украинском

Пандемия COVID-19 приведет к тяжелым экономическим и политическим последствиям, в том числе можно ожидать и революций.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом в интервью Forbes заявил российских экономист, глава правления "Роснано" Анатолий Чубайс.

Анатолий Чубайс

Анатолий Чубайс

kp.ru

По его словам, с подобными последствиями мир ранее не сталкивался, а тяжесть потрясений испытают на себе миллионы людей.

"Я согласен с тем, что один из самых тяжелых ударов – это удар по уровню жизни в мире в целом и безработица. Понятно, что масштаб этого удара будет таким, с которым страны раньше не сталкивались. Особенно болезненно это будет для самых незащищенных, самых бедных. Это как раз та категория (населения), которая живет без сбережений, без запасов. Как кто-то правильно сказал, не помню уже кто: "Богатые станут чуть менее богатыми, средний класс станет немножечко поменьше, а вот бедные станут совсем бедными", – подчеркнул экономист.

Чубайс также полагает, что удар будет с политическими последствиями вплоть до революций.

"Для мира в целом удар будет очень тяжелым и очень серьезным, с политическими последствиями точно – дай Бог, чтобы без потрясений революционного характера", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, профессор Института исследований мира Павел Баев считает, что отсутствие поддержки государства в России во время карантина толкает в нищету миллионы россиян, которые остались без средств существования.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
5
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Экономика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:18 876.

    Вылечились: 5632. Умерли: 548.

  • В мире заболели более 4,9 млн человек, погибли – 323 тысячи.

  • В Минздраве заявили, что карантин в Украине продлят до 22 июня, но ослабят.

  • Ученые выяснили новую опасность масок: кому рекомендуют не носить повязку на лице.

  • Комаровский рассказал, где больше всего рисков "встретиться" с коронавирусом.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги