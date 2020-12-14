Российский банк добился ареста имущества Украины на Британских Виргинских островах

На Британских Виргинских островах по ходатайству российского ВЭБ арестовали украинские акции судоходной компании Fishing Company S.A. Фирма находится в ведении Государственного рыболовного агентства и по сути является единственной государственной офшорной компанией.

Как сообщили РБК в пресс-службе банка, решение вынес Восточно-Карибский Верховный суд острова. Этому предшествовало два решения в Стокгольмском арбитражном суде в пользу российского банка.

В них Украину обязали возместить ВЭБу расходы, понесенные в ходе арбитражного разбирательства по инвестиционному спору вокруг Проминвестбанка.

Украина отказалась исполнять решение арбитража. 15 октября Восточно-Карибский Верховный суд признал и привел в исполнение решения Стокгольмского арбитражного суда на территории Британских Виргинских островов.

"ВЭБ неоднократно заявлял, что твердо намерен взыскать с Украины всю сумму долга, и готов действовать во всех возможных юрисдикциях", – заявил главный юрист банка Игорь Краснов.

Fishing Company S.A владеет несколькими судами, которые ведут рыбный промысел в водах Тихого и Атлантического океанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2018 года Третейский суд в Гааге обязал Россию возместить ряду украинских компаний убытки за оккупацию Крыма. В частности, речь шла о сумме в 159 млн долларов.

Россию признали ответственной за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.

Иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо. В частности, компании "Аэробуд", "Крым Девелопмент", "НИва-тур", "УБК-Инвест", "Эдельвейс-2000", ЧП "Планета", "Приватофис", "Приватлэнд", "Дан-Панорама", "Санаторий Энергетик", КУА "Финансовый капитал" и КУА "Финансовый вектор".

Апелляционный суд Киева в связи с этим 12 сентября 2018 года арестовал акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка.

Однако это определение было обжаловано в Верховном Суде 14 сентября.

2 октября 2018 года Апелляционный суд Киева разрешил экс-главе ПриватБанка Александру Дубилету и еще 17 компаниям взыскать с России компенсацию за имущество в Крыму.

26 ноября Ощадбанк выиграл в Международном арбитраже у Российской Федерации $1,3 млрд компенсации убытков.

Компания "Дайрис" из группы Приват украинского бизнесмена Игоря Коломойского взыскала и выставила на торги контрольный пакет акций Проминвестбанка.

В мае 2019 года сначала пристав-исполнитель, а потом и Киевский суд посчитали акции Проминвестбанка российской госсобственностью, хотя ВЭБ заявил, что госкорпорация не отвечает по обязательствам РФ.

Акции Проминвестбанка были выставлены на продажу. В феврале 2020 года Окружной админсуд Киева запретил принудительную продажу 97,77% акций Проминвестбанка.

Однако, в марте 2020 года пакет акций Проминвестбанка в размере 99,77% был продан в рамках исполнительного производства на торгах украинской фондовой биржи.