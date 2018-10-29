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МирСпорт

/Новости экономики

Российский банк пошел "войной" на УЗ: суд принял неутешительное решение

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Суд частично удовлетворил иск российского "ВТБ Банка" и постановил взыскать с "Донецкой железной дороги" 933 млн грн долга по кредитным договорам, несмотря на закон о моратории.

Как сообщает УНИАН, хозяйственный суд Донецкой области частично удовлетворил иск "ВТБ Банка" и постановил взыскать 933 млн грн задолженности по нескольким кредитным договорам от 2013 года с регионального филиала публичной акционерной компании "Укрзалізниця" - "Донецкой железной дороги", имущество которой расположено в зоне операции Объединенных сил.

Имущество Донецкой магистрали не включено в уставный капитал "Укрзалізниці". Представители различных российских банков, пользуясь юридической коллизией, хотят взыскать с "Укрзалізниці" около 4 млрд грн.

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Согласно материалам суда, "ВТБ Банк" требовал взыскать с "Укрзалізниці" 1,18 млрд грн, в связи с ненадлежащим выполнением кредитных договоров от 30 октября 2013 года между публичным акционерным обществом "ВТБ Банк" и государственным предприятием "Донецкая железная дорога".

Решение суда принято 4 октября и опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений. Решение хозяйственного суда вступает в законную силу по истечении срока (20 дней со дня составления полного судебного решения) подачи апелляционной жалобы, если апелляционная жалоба не была подана.

Напомним, в 2017 году Верховная Рада приняла закон о введении моратория на принудительное взыскание средств со счетов "Укрзалізниці" за долги ее регионального филиала "Донецкая железная дорога", имущество которого расположено в зоне операции Объединенных сил. В октябре 2018 года Украина продлила этот мораторий. Речь идет об обязательствах на сумму около $200 млн.

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Тема
"Укрзалізниця"
Место
Украина
Объекты
Укрзалізницядолгибанк
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Да списать по старинке все на попередникiв или на взятку овощу...делов то!!
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
ну да, с точки зрения украинца требование вернуть долг равнозначно объявлению войны!
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