Российских шпионов накажут: в ЕС утвердили сильнейшие санкции за химоружие

Министры иностранных дел стран Евросоюза в понедельник, 21 января, одобрили введение санкций против четырех представителей российской разведки, которых обвиняют в химических атаках (чтобы посмотреть видео по теме, доскрольте до конца страницы).

Как сообщил на своей странице в Twitter специальный корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк, речь идет о 4 гражданах России, 5 сирийцах и 1 сирийской компании.

"Министры иностранных дел ЕС одобрили новые санкции для противодействия распространению химического оружия. Замораживание активов и запрет на выдачу виз для 4 граждан России, 5 сирийцев и 1 сирийского юридического лица. Имена будут опубликованы позже сегодня", — написал он.

Позже в Кремле резко негативно отреагировали на решение ЕС по санкциях.

EU foreign ministers have approved the new chemical weapons sanctions. asset freezes and visa bans on 4 Russian nationals, 5 Syrians and 1 Syrian entity. names published later today. #Salisbury #Russia #Syria #Ukraine