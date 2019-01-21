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Российских шпионов накажут: в ЕС утвердили сильнейшие санкции за химоружие

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Министры иностранных дел стран Евросоюза в понедельник, 21 января, одобрили введение санкций против четырех представителей российской разведки, которых обвиняют в химических атаках (чтобы посмотреть видео по теме, доскрольте до конца страницы).

Как сообщил на своей странице в Twitter специальный корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк, речь идет о 4 гражданах России, 5 сирийцах и 1 сирийской компании.

"Министры иностранных дел ЕС одобрили новые санкции для противодействия распространению химического оружия. Замораживание активов и запрет на выдачу виз для 4 граждан России, 5 сирийцев и 1 сирийского юридического лица. Имена будут опубликованы позже сегодня", — написал он.

Позже в Кремле резко негативно отреагировали на решение ЕС по санкциях.

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Санкции ЕС

Санкции ЕС

RT

Видео по теме:

Как сообщал OBOZREVATEL, послы ЕС в среду, 16 января, согласовали введение санкций против четырех лиц, которых подозревают в причастности к отравлению "Новичком" экс-сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

История скандала:

  • Скрипаль, завербованный западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта 2018 года.

  • Британские власти заявили, что за покушением стоит Россия — Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Лондон назвал имена и показал фотографии обвиняемых — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по утверждению Британии, работают на ГРУ.

  • Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждали, что Петров и Боширов действительно работают на ГРУ, а их настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига соответственно. Боширов-Чепига, по информации журналистов, имеет звание Героя России.

  • Отравление Скрипаля спровоцировало усиление санкций против России.

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Тема
Санкции против России
Теги
санкции РоссияЕС
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Ustimovich Maksim
Ustimovich Maksim
Цитата из книги сержанта Армии США Хейли Лайкли о событиях 2003 . В книге впервые упоминается применение Украинской армией химического оружия против мирных иракцев -Вплотную подошли к Багдаду. По пути встретили много сухих деревьев со скрюченными листьями, множество дохлых птиц, насекомых и кротов с выпученными глазами. Значит, здесь проходил УКРАИНСКИЙ БАТАЛЬОН ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ. Он нас и выручил. Не выдержав ЗАПАХА ЛУКА,САЛА и ЧЕСНОКА иракские войска бежали из города. После чего наши войска геройски в него вошли.В Багдаде началось мародерство. На нас неожиданно НАПАЛ УКРАИНСКИЙ БАТАЛЬОН ХИМЗАЩИТЫ и попытался отобрать все, что мы отобрали у иракцев. Оказалось, украинцам вообще не платят зарплату, сказали: "Что добудете в Ираке, то и ваше". Таких сильных боев не было за всю войну."
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Schreiber Bernard
Schreiber Bernard
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Ustimovich Maksim
Ustimovich Maksim
Российских шпионов накажут: в ЕС утвердили сильнейшие санкции за химоружиеХохотал до упаду. Не ,укры точно глузданутые создания.
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