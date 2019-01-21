Российских шпионов накажут: в ЕС утвердили сильнейшие санкции за химоружие

Министры иностранных дел стран Евросоюза в понедельник, 21 января, одобрили введение санкций против четырех представителей российской разведки, которых обвиняют в химических атаках (чтобы посмотреть видео по теме, доскрольте до конца страницы).
Как сообщил на своей странице в Twitter специальный корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк, речь идет о 4 гражданах России, 5 сирийцах и 1 сирийской компании.
"Министры иностранных дел ЕС одобрили новые санкции для противодействия распространению химического оружия. Замораживание активов и запрет на выдачу виз для 4 граждан России, 5 сирийцев и 1 сирийского юридического лица. Имена будут опубликованы позже сегодня", — написал он.
Позже в Кремле резко негативно отреагировали на решение ЕС по санкциях.
EU foreign ministers have approved the new chemical weapons sanctions. asset freezes and visa bans on 4 Russian nationals, 5 Syrians and 1 Syrian entity. names published later today. #Salisbury #Russia #Syria #Ukraine— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 21 января 2019 г.
Санкции ЕС
RT
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Как сообщал OBOZREVATEL, послы ЕС в среду, 16 января, согласовали введение санкций против четырех лиц, которых подозревают в причастности к отравлению "Новичком" экс-сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
История скандала:
Скрипаль, завербованный западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта 2018 года.
Британские власти заявили, что за покушением стоит Россия — Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Лондон назвал имена и показал фотографии обвиняемых — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по утверждению Британии, работают на ГРУ.
Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждали, что Петров и Боширов действительно работают на ГРУ, а их настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига соответственно. Боширов-Чепига, по информации журналистов, имеет звание Героя России.
Отравление Скрипаля спровоцировало усиление санкций против России.
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