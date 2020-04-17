Российские нефтяники переругались из-за сокращение добычи – FT

За две недели до начала физического сокращения добычи нефти по новому соглашению ОПЕК+ российские нефтяники так и не смогли договориться о квотах.

Об этом сказано в материале Financial Times, передает The Bell. По информации источников издания, для некоторых из них пропорциональное сокращение добычи равносильно потере месторождений.

Ведь достигнутое сокращение — 2,5 млн баррелей в сутки — почти в восемь раз превосходит все реализованное в России до сих пор. Источники издания утверждают, что квоты компаний еще не согласованы в правительстве.

Нефтяная война закончилась

При пропорциональном сокращении наибольшие доли придутся на "Роснефть" и "Лукойл" — 600–630 тысяч б/с и 240–270 тысяч б/с соответственно. Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин известен как последовательный противник любого сокращения добычи.

"Сокращение добычи опаснее всего для компаний с выработанными и обводненными месторождениями: на некоторых из них возобновление добычи после закрытия может быть невозможным или нерентабельным. "Татнефть", одна из таких компаний, заявляла, что сможет снизить добычу на 10-15% на несколько месяцев, но все сверх того потребует корректировки инвестпрограммы", – отмечается в материале.

Издание утверждает, что с учетом объема сокращений под угрозой и многие месторождения в Сибири, требующие определенного притока нефти для продолжения добычи зимой.

По мнению автором материала, споры ставят под сомнение выполнение Россией обязательств по соглашению ОПЕК+.

По мнению аналитика "ВТБ капитала" Екатерины Родиной, при таком большом объеме сокращений российские компании все равно придут к пропорциональной системе квот, а сокращение коснется практически всех их активов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой неделе страны ОПЕК+ договорились с Мексикой, одобрив крупнейшее в истории сокращение добычи нефти. В итоге добычу с 1 мая сократят на 9,7 млн баррелей в сутки.

Саудовская Аравия и Россия заявили, что готовы снизить объем добычи примерно до 8,5 млн баррелей в сутки, то есть на 23% от уровня в 11 млн, остальные страны - на 23% от своих базовых уровней (добыча на октябрь 2018 года).

Саудовская Аравия, добившись уступок от России по ограничению добычи нефти, затем решила надавить еще.

По мнению аналитиков, заключение нового соглашения, впрочем, не спасет бюджет России от резкого обвала финансовых поступлений, обеспечиваемых за счет экспорта нефти. В мае размер экспортной пошлины упадет до минимума с 2002 года.

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны ОПЕК стремятся сократить добычу нефти на 20 млн баррелей.