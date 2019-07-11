"Российская логика": главарь "ЛНР" пригрозил Украине из-за моста

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что ремонт моста в Станице Луганской будет воспринят, как акт агрессии Украины.
"Любые односторонние действия Украины на территории "ЛНР", частью которой, напоминаю, является и станичный мост, будут восприниматься как очередной акт агрессии", – говорится в Twitter главаря террористов.
"Вы хотите сорвать разведение, украсть денег на строительстве и не так сильно потерять рейтинг", – добавил он.
На соответствующее заявление Пасечника отреагировали пользователи сети.
"Российская логика. Уничтожение мостов – это мир. Возведение – акт агрессии. Смотри, не перепутай", – пишет блогер Денис Казанский.
"Интересно, а если закрыть все КПВВ, через сколько дней Пасечник начнет орать о "геноциде"?" – задался вопросом Umka UaDonetsk.
"Фраза: "Мы заставим Украину восстановить мост" обрела новое звучание: "Мы заставим Украину совершить акт агрессии", – резюмировал Bugnet.
Пасечник заявил, что ремонт моста в Станице-Луганской будет воспринят, как акт агрессии Украины.— Денис Казанський (@den_kazansky) 11 июля 2019 г.
Российская логика. Уничтожение мостов - это мир. Возведение - акт агрессии. Смотри не перепутай pic.twitter.com/vf9bKxURBB
Интересно, а если закрыть все КПВВ, через сколько дней Пасечник начнёт орать о "геноциде"? Кстати, а на чьи деньги Владимир Александрович мост строить собрался?— Umka UaDonetsk (@UkroDonetsk) 11 июля 2019 г.
Фраза:— Bugnet (@Bugnet18) 11 июля 2019 г.
"Мы заставим Украину восстановить мост" обрела новое звучание:
"Мы заставим Украину совершить акт агрессии".
Главарь "ЛНР" заявил, что ремонт моста в Станице-Луганской будет воспринят, как акт агрессии Украины
Twitter Владимир Зеленский
Главарь "ЛНР" заявил, что ремонт моста в Станице-Луганской будет воспринят, как акт агрессии Украины
Twitter Владимир Зеленский
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова в одностороннем порядке начать восстановление моста в районе Станицы Луганской (Луганская обл.), если в течение недели со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж фортификационных сооружений.
"Мы будем ждать неделю, максимум – 8 дней, если не увидим демонтаж с той стороны, то начнем строить мост. Думаю, мы к этому готовы", – сказал он.
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