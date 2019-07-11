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"Российская логика": главарь "ЛНР" пригрозил Украине из-за моста

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Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что ремонт моста в Станице Луганской будет воспринят, как акт агрессии Украины.

"Любые односторонние действия Украины на территории "ЛНР", частью которой, напоминаю, является и станичный мост, будут восприниматься как очередной акт агрессии", – говорится в Twitter главаря террористов.

"Вы хотите сорвать разведение, украсть денег на строительстве и не так сильно потерять рейтинг", – добавил он.

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На соответствующее заявление Пасечника отреагировали пользователи сети.

"Российская логика. Уничтожение мостов – это мир. Возведение – акт агрессии. Смотри, не перепутай", – пишет блогер Денис Казанский.

‏"Интересно, а если закрыть все КПВВ, через сколько дней Пасечник начнет орать о "геноциде"?" – задался вопросом Umka UaDonetsk.

"Фраза: "Мы заставим Украину восстановить мост" обрела новое звучание: "Мы заставим Украину совершить акт агрессии", – резюмировал Bugnet.

Главарь "ЛНР" заявил, что ремонт моста в Станице-Луганской будет воспринят, как акт агрессии Украины

Главарь "ЛНР" заявил, что ремонт моста в Станице-Луганской будет воспринят, как акт агрессии Украины

Twitter Владимир Зеленский

Главарь "ЛНР" заявил, что ремонт моста в Станице-Луганской будет воспринят, как акт агрессии Украины

Главарь "ЛНР" заявил, что ремонт моста в Станице-Луганской будет воспринят, как акт агрессии Украины

Twitter Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова в одностороннем порядке начать восстановление моста в районе Станицы Луганской (Луганская обл.), если в течение недели со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж фортификационных сооружений.

"Мы будем ждать неделю, максимум – 8 дней, если не увидим демонтаж с той стороны, то начнем строить мост. Думаю, мы к этому готовы", – сказал он.

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