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9 декабря • обновлено в 13:21
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"Дружба" с Россией нанесла Украине миллиардные потери: Милованов озвучил цифры

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В результате агрессии России украинская экономика потеряла от $50 до $150 млрд.

Такие цифры обнародовал на своей странице в Facebook министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов. В частности, потери объектов недвижимого государственного имущества в ОРДЛО и в аннексированном Крыму составляют около 85 млрд грн.

"Прямые потери в 2014-2015 годах составили 15-20% ВВП. По оценкам, общие потери составляют от $50 до $150 млрд (например, Андерс Аслунд (аналитик Atlantic Council. – Ред.) дает оценку в 100 млрд)", – написал Милованов.

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Подсчитаны убытки от агрессии России

Подсчитаны убытки от агрессии России

Министр уточнил, что на территории АР Крым и Севастополя зарегистрировано 57,7 тыс. объектов недвижимого государственного имущества остаточной стоимостью 46 млрд грн; На территории Донецкой области – почти 120 тыс. объектов недвижимого госимущества остаточной стоимостью 33 млрд грн; На территории Луганской области – почти 70 тыс. объектов недвижимого госимущества остаточной стоимостью 23 млрд грн.

"По оценкам Фонда государственного имущества, около 70% государственных активов на территории Донецкой и Луганской областей расположены на неподконтрольных территориях", – добавил Милованов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

Также против России действуют такие санкции:

  • ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

  • запрет на экспорт и импорт оружия;

  • запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

  • ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Персона
Тимофей Милованов
Место
Украина
Теги
экономика Крым ОРДЛО
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
Для кого печатают сей бред?))) "...общие потери составляют от $50 до $150 млрд..." Нехилый такой разлет сумм))
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фил филька
фил филька
ну если чуввак книг не читает то разбег в его подсчетах в 100 млрд меня не удивляет)
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Серко Прокоп
Серко Прокоп
"потеряла от $50 до $150 млрд" .100 млрд туди 100 млрд сюди, багаті хлопці не є такими дріб'язковими!
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