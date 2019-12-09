"Дружба" с Россией нанесла Украине миллиардные потери: Милованов озвучил цифры

В результате агрессии России украинская экономика потеряла от $50 до $150 млрд.

Такие цифры обнародовал на своей странице в Facebook министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов. В частности, потери объектов недвижимого государственного имущества в ОРДЛО и в аннексированном Крыму составляют около 85 млрд грн.

"Прямые потери в 2014-2015 годах составили 15-20% ВВП. По оценкам, общие потери составляют от $50 до $150 млрд (например, Андерс Аслунд (аналитик Atlantic Council. – Ред.) дает оценку в 100 млрд)", – написал Милованов.

Подсчитаны убытки от агрессии России

Министр уточнил, что на территории АР Крым и Севастополя зарегистрировано 57,7 тыс. объектов недвижимого государственного имущества остаточной стоимостью 46 млрд грн; На территории Донецкой области – почти 120 тыс. объектов недвижимого госимущества остаточной стоимостью 33 млрд грн; На территории Луганской области – почти 70 тыс. объектов недвижимого госимущества остаточной стоимостью 23 млрд грн.

"По оценкам Фонда государственного имущества, около 70% государственных активов на территории Донецкой и Луганской областей расположены на неподконтрольных территориях", – добавил Милованов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

5 декабря стало известно, что Кабинет министров внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению санкций против России.

21 июня Совет Евросоюза официально продлил до 23 июня 2020 года санкции, введенные из-за аннексии Крыма Россией.

4 сентября Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза согласовал решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в РФ за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

Также против России действуют такие санкции:

ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

запрет на экспорт и импорт оружия ;

запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

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